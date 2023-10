Come vedere Inter-Roma in streaming (Serie A)

Inter-Roma non può essere (e non sarà) una partita come le altre. La decima giornata della Serie A vede andare in scena a San Siro un big match in cui si incrociano presente e passato di due ex nerazzurri, ora in forza alla sponda giallorossa: se per lo Special One, eroe del triplete, è lecito prevedere un’accoglienza calorosa all’insegna della nostalgia, per la sua punta Big Rom sono pronti 50.000 fischietti. Un testa a testa da seguire in streaming su DAZN, con fischio d’inizio in programma per domenica 29 ottobre alle ore 18:00.

Serie A: guarda Inter-Roma in streaming

La Beneamata arriva alla sfida da prima in classifica, a quota 22 punti, con la volontà di proseguire da capolista il proprio cammino verso il titolo di Campione d’Inverno. Un piano che la Magica, settima a 14 punti, ha tutte le intenzioni di rovinare, spinta dall’entusiasmo ritrovato e dalle tre vittorie consecutive ottenute negli ultimi tre turni di campionato.

I tifosi delle due squadre e tutti gli appassionati del grande calcio possono vedere la partita in diretta streaming esclusiva su DAZN. Ad accompagnarli, la telecronaca di Pierluigi Pardo, affiancato da Andrea Stramaccioni al commento tecnico.

Saranno decisive le scelte iniziali dei due allenatori: Inzaghi da una parte (che in campo e in panchina ha vissuto molti derby contro i giallorossi) e l’ex Mourinho dall’altra. Ecco le probabili formazioni schierate dal primo minuto. Occhio a Sánchez che scalpita per trovare spazio, dopo il gol in Champions.

Inter (3-5-2): Sommer, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco, Thuram, Lautaro;

Roma (3-5-2): Rui Patricio, Mancini, Llorente, N’Dicka, Kristensen, Cristante, Paredes, Aouar, Spinazzola, Belotti, Lukaku.

Il fattore campo e la posizione in classifica fanno pendere il favore del pronostico dalla parte dei nerazzurri, ma la striscia di risultati positivi degli ospiti mette tutto in discussione.

Chi sceglie di attivare un abbonamento a DAZN ha la possibilità di vedere la Serie A in streaming, dieci partite su dieci in ogni turno di campionato, sette delle quali in esclusiva. Questa sera toccherà anche al big match Napoli-Milan.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.