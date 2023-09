Come vedere Inter-Sassuolo in streaming (Serie A)

Inter-Sassuolo in campo mercoledì 27 settembre alle ore 20:45 per il turno infrasettimanale nella sesta giornata di Serie A, con possibilità di vederla in streaming su DAZN. Si incrociano due squadre uscite a testa alta dal turno precedente, entrambe determinate a continuare a far bene. La cornice che ospita il match è quella sempre suggestiva di San Siro. La promozione in corso permette di attivare il piano START da 9,99 euro/mese (entro il 2 ottobre) e guardare tutto il campionato fino al 31 ottobre.

Serie A: guarda Inter-Sassuolo in streaming

I padroni di casa guidano la classifica in solitaria a 15 punti. Il loro è stato fin qui un cammino perfetto. Occhio però agli ospiti, capaci di sbriciolare la Juventus nei giorni scorsi e apparsi in gran forma contro i bianconeri: attualmente sono dodicesimi a 6 punti, ma dopo un’inizio di campionato difficile sembrano aver ora corretto il tiro.

Si prospetta una gara ricca di emozioni. I tifosi possono vedere la partita in diretta streaming su DAZN. Ad accompagnarli durante il match è la telecronaca affidata a Edoardo Testoni, mentre al commento tecnico c’è Marco Parolo.

Si riveleranno decisive le scelte iniziali dei due allenatori, Inzaghi e Dionisi. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che dovrebbero essere schierate dal primo minuto.

Inter (3-5-2): Sommer, Pavard, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco, Lautaro Martinez, Thuram;

Sassuolo (4-2-3-1): Cragno, Toljan, Erlic, Viti, Vina, Boloca, Matheus Henrique, Berardi, Bajrami, Laurienté, Pinamonti.

Per forza di cose, il pronostico è a favore dei nerazzurri, ai quali è assegnato il 72% di possibilità di ottenere la vittoria. Solo il 12% per i neroverdi, mentre il restante 16% è relativo all’eventuale pareggio.

Tutte le partite della Serie A sono trasmesse in streaming dalla piattaforma, visibili da chi sceglie di attivare un abbonamento a DAZN. Lo stesso vale per la Serie B e per alcuni dei più spettacolari campionati europei, come LaLiga spagnola. E, da quest’anno, c’è anche il meglio della Liga Portugal.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.