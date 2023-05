Come vedere Inter-Sassuolo in streaming (Serie A)

Inter-Sassuolo vede i nerazzurri di nuovo in campo a San Siro, questa volta per la Serie A: con fischio di inizio in programma alle ore 20:45 di sabato 13 maggio, la partita può essere vista in diretta streaming da qualsiasi dispositivo. Per Inzaghi e i suoi, l’impegno non è da sottovalutare, soprattutto perché cade nel mezzo di un doppio confronto dalla portata internazionale che potrebbe portare a un calo di tensione.

Serie A: guarda Inter-Sassuolo in streaming

Quarto posto in classifica a 63 punti per i nerazzurri, reduci dalla vittoria in settimana nell’euroderby contro il Milan e con un piede già nella finale di Champions League. Tredicesimi, invece, i neroverdi, già ampiamente salvi e senza particolari ambizioni per quest’ultimo scorcio di stagione.

A chi vuol guardare la partita segnaliamo due possibilità: lo streaming su DAZN con la telecronaca di Edoardo Testoni ed Emanuele Giaccherini oppure la diretta trasmessa da Sky e NOW con le voci di Dario Massara e Beppe Bergomi.

Turnover necessario per Inzaghi, in vista dei prossimi impegni, mentre Dionisi può schierare i titolari. Ecco dunque le probabili formazioni in campo al fischio di inizio.

Inter (3-5-2): Handanovic, D’Ambrosio, De Vrij, Acerbi, Bellanova, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens, Lukaku, Correa;

Sassuolo (4-3-3): Consigli, Toljan, Erlic, Ruan, Rogério, Frattesi, Lopez, Henrique, Berardi, Defrel, Laurienté.

Galvanizzati dalla vittoria in Champions, i padroni di casa sono considerati grandi favoriti dai pronostici che attribuiscono loro il 68% di probabilità di vittoria. Solo il 13% per gli ospiti. A un eventuale pareggio è invece assegnato il restante 19%.

Come vedere la partita dall’estero

I tifosi che si trovano all’estero, ma non vogliono rinunciare a Inter-Sassuolo con telecronaca in italiano, possono fare affidamento sulla portabilità transfrontaliera delle piattaforme. Attenzione però al fattore sicurezza se ci si connette attraverso reti aperte, pubbliche o condivise.

Per evitare qualsiasi pericolo, tutelando dati e privacy, anche per lo streaming è possibile affidarsi a una soluzione dedicata come NordVPN (oggi in forte sconto): il pacchetto all-in-one include una Virtual Private Network con server in tutto il mondo, spazio sul cloud per il backup crittografato, un gestore delle password e un efficace antivirus sempre aggiornato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.