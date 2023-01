Come vedere Inter-Verona in streaming

Inter-Verona è il match del sabato sera per la diciottesima giornata di Serie A. L’incontro mette di fronte i nerazzurri di mister Inzaghi, reduci dalla vittoria strappata in extremis al Parma in Coppa Italia, e i gialloblu del tecnico Zaffaroni, che hanno rialzato la testa nella lotta per la salvezza. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 20:45 del 14 gennaio.

Hai la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN. La piattaforma ha scelto Ricky Buscaglia per la telecronaca, affiancato da Manuel Pasqual per il commento tecnico.

La storia di questa sfida assegna 49 vittorie ai nerazzurri, 8 ai gialloblu e 23 pareggi. Oggi i padroni di casa si trovano al quarto posto in classifica, con 34 punti, beffati dal Monza all’ultima giornata. Come anticipato in apertura, gli ospiti hanno invece iniziato il nuovo anno con il piede giusto, portandosi a 9 punti in terzultima posizione, guadagnando in due soli match un bottino pari quasi a quello maturato nel resto della stagione e candidandosi così per la salvezza.

Passiamo in rassegna le probabili formazioni in campo al calcio d’inizio.

Inter: Onana, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Gagliardini, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco, Dzeko, Lautaro;

Verona: Montipò, Dawidowicz, Hien, Ceccherini, Depaoli, Tameze, Sulemana, Doig, Lazovic, Kallon, Djuric.

Inter-Verona può essere seguita anche dall'estero con telecronaca in italiano.

