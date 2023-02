Interessi al 4% contro l'inflazione grazie a Banca Mediolanum

Per incrementare il valore del proprio denaro, in totale sicurezza, contrastando l’inflazione è possibile puntare su di un Conto Deposito con interessi elevati: la proposta attualmente più vantaggiosa sul mercato arriva da Banca Mediolanum.

L’istituto, infatti, propone il conto corrente a zero spese SelfyConto che consente ai nuovi clienti che accreditano lo stipendio la possibilità di accedere ad un Conto Deposito promozionale da affiancare a tutti gli altri vantaggi già inclusi nel conto.

I nuovi clienti di Banca Mediolanum hanno la possibilità di richiedere l’attivazione di un deposito vincolato a 6 mesi con interessi al 4%. Si tratta di una soluzione ottimale per incrementare il valore del proprio denaro, in modo sicuro e senza alcun costo. L’offerta di Banca Mediolanum per SelfyConto è accessibile tramite il link qui di sotto.

Interessi al 4% con Banca Mediolanum: ecco la proposta

Con Banca Mediolanum è possibile accedere ad un tasso promozionale del 4% sui depositi vincolati a 6 mesi. L’offerta è davvero ottima. Tutto ruota intorno all’apertura di SelfyConto. Si tratta del conto corrente a zero spese di Banca Mediolanum. Questo conto include:

canone azzerato per il primo anno e azzerabile successivamente (invece di 3,75 euro al mese)

e azzerabile successivamente (invece di 3,75 euro al mese) carta di debito gratuita da utilizzare per pagamenti e prelievi senza commissioni

da utilizzare per pagamenti e prelievi senza commissioni bonifici e altre operazioni bancarie accessibili senza commissioni

SelfyConto di Banca Mediolanum presenta due bonus aggiuntivi. Per i nuovi clienti che accreditano lo stipendio c’è la possibilità di attivare un deposito vincolato a 6 mesi con tasso promozionale annuo del 4%. Con questa soluzione, ogni 10.000 euro investiti nel Conto Deposito di Banca Mediolanum garantiranno, a fine vincolo, ben 136 euro di interessi netti.

Ricordiamo che i depositi sono tutelati fino a 100 mila euro per risparmiatore dal Fondo Interbancario a Tutela dei Depositi. Di conseguenza, senza rischi, è possibile depositare fino a 100 mila euro e, quindi, ricevere a fine vincolo, dopo 6 mesi, ben 1.360 euro come interessi. Da notare che il conto include anche la possibilità di richiedere una Carta di Credito a 1 euro al mese con plafond di 1.500 euro.

Per richiedere la promozione è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

