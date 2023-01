Tasso di interesse al 4% scegliendo SelfyConto di Banca Mediolanum: ecco la promo

La nuova promozione di Banca Mediolanum cambia le carte in tavola rendendo SelfyConto ancora più conveniente. Il conto corrente online a zero spese dell’istituto milanese diventa ora davvero interessante con la nuova promozione che offre un tasso di interesse lordo annuo del 4% per somme vincolate per 6 mesi a tutti i nuovi clienti che scelgono SelfyConto e completano l’accredito dello stipendio. La promozione è valida fino al prossimo 28 febbraio e si rivolge ai nuovi clienti dell’istituto.

Per tutti i dettagli sulla promo e per richiedere SelfyConto è possibile fare riferimento direttamente al sito di Banca Mediolanum, accessibile dal link qui di sotto.

SelfyConto di Banca Mediolanum: conto a zero spese e interessi al 4% con la nuova promo

La promozione lanciata da Banca Mediolanum è davvero interessante. Scegliendo SelfyConto è possibile accedere ad un conto corrente con canone:

azzerato per i primi 12 mesi

sempre azzerato per i clienti Under 30

azzerabile dopo il primo anno gratuito dagli Over 30 che richiedono un prestito, un mutuo, un prodotto assicurativo oppure risultino titolari di un patrimonio gestito da almeno 15 mila euro

Per tutti i nuovi clienti che scelgono SelfyConto sono disponibili seguenti servizi bancari senza costi:

carta di debito Mediolanum Card con prelievi gratuiti in area Euro e supporto a Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay

con prelievi gratuiti in area Euro e supporto a Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay bonifici senza commissioni

possibilità di impostare addebiti utenze e pagare F23, F24, MAV, RAV senza commissioni tramite la piattaforma di Home Banking

senza commissioni tramite la piattaforma di Home Banking accesso opzionale alla Mediolanum Credit Card (carta di credito a saldo con possibilità di dilazionare le spese) al costo di 1 euro al mese

Per chi sceglie SelfyConto c’è poi la promozione di benvenuto: accreditando lo stipendio, infatti, si riceverà il 4% di tasso lordo annuo per le somme vincolate a 6 mesi.

L’offerta completa è accessibile fino al 28 febbraio. Per aprire SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile sfruttare la procedura online accessibile dal sito ufficiale qui di seguito:

