Interessi al 4%, zero spese e nessun vincolo: solo con Conto Corrente Arancio

La nuova promo di ING è l’occasione giusta per incrementare il valore della propria liquidità in sicurezza: scegliendo Conto Corrente Arancio a zero spese, infatti, è possibile accedere al conto deposito con interessi al 4% per 12 mesi.

Il deposito è senza vincoli e la liquidità sarà sempre disponibile e potrà essere trasferita al conto corrente, senza perdere gli interessi maturati e senza penali.

La promozione, valida solo per un breve periodo, consente anche di sfruttare un conto corrente a canone azzerabile, con prelievi e bonifici gratis oltre che con una carta di credito accessibile senza costi aggiuntivi.

La promozione, valida solo per un breve periodo, consente anche di sfruttare un conto corrente a canone azzerabile, con prelievi e bonifici gratis oltre che con una carta di credito accessibile senza costi aggiuntivi.

Per sfruttare la promo è necessario accreditare stipendio/pensione oppure registrare entrare per almeno 1.000 euro sul conto corrente ogni mese.

Conto Corrente Arancio di ING: zero spese e interessi al 4%

La promozione in corso prevede l’accredito di stipendio/pensione oppure entrate per almeno 1.000 euro sul conto corrente. Rispettando queste condizioni è possibile accedere a Conto Corrente Arancio Più con le seguenti caratteristiche:

canone zero (invece di 5 euro al mese) rispettando le condizioni indicate in precedenza

carta di debito a canone zero e con prelievi gratis in tutta l'area euro

bonifici istantanei gratis

carta di credito senza costi aggiuntivi, con plafond di 1.500 euro e con possibilità di rateizzare le spese

carta prepagata a canone zero

conto deposito con interessi al 4% per 12 mesi, senza vincoli e con possibilità di rientrare in possesso della liquidità in qualsiasi momento, trasferendola sul conto

accesso a tutti i servizi di ING, con prestiti, servizi previdenziali e di investimento

