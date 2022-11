Interessi fino a 4% su questo deposito, battono l’inflazione?

A volte basta andare indietro nel tempo per rendersi conto come certi concetti di oggi fino a qualche tempo fa erano impossibili da prendere in considerazione, tipo gli interessi fino al 4% su un conto deposito.

D’altronde i risparmiatori sono molto rapidi a rinunciare a determinate tipologie di investimenti quando si rendono conto che i rendimenti sono molto bassi.

Adesso le cose sono diverse. Banche come Illimity Bank hanno pensato bene di rialzare i tassi di interesse per riproporre soluzioni di investimento diventate quasi obsolete.

Non c’è dubbio, però, che con questo genere di rendimenti un risparmiatore non può certo puntare a diventare ricco, ma comunque rappresenta un modo per proteggere i propri soldi piuttosto che tenerli parcheggiati su un conto corrente.

Il motivo? L’inflazione, che potrebbe eroderli eccessivamente, così come il canone annuale che si paga.

Interessi fino a 4% con il conto deposito di Illimity Bank

Dicevamo di Illimity Bank, banca digitale che offre interessi fino al 4% sul conto deposito. Ovviamente, il tasso di interesse è lordo.

Una tipologia di deposito questa che può essere usufruita soltanto aprendo un conto corrente Illimity in questa pagina, che è a zero spese e gestibile direttamente da un PC o dispositivo mobile.

Aprendo il conto si riceverà una carta di debito internazionale del circuito MasterCard, ma si potranno anche pagare i bollettini postali e gli F24, nonché effettuare ricariche telefoniche.

Tornando al conto deposito, il correntista potrà scegliere tra quello svincolabile e non svincolabile, con gli interessi lordi che sono i seguenti:

Conto svincolabile: 0,60% per 6 mesi, 1% per 12 mesi, 1,10 per 18 mesi, 1,50% per 24 mesi, 2,10% per 36 mesi, 2,50% per 48 mesi e 3% per 60 mesi.

Conto non svincolabile: 0,70% per 6 mesi, 1,15% per 12 mesi, 1,20 per 18 mesi, 2% per 24 mesi, 2,90% per 36 mesi, 3% per 48 mesi e 4% per 60 mesi.

Il deposito è personalizzabile, in quanto è il correntista a decidere l’ammontare della somma da vincolare.

