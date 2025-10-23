Internet all'estero senza cercare il WiFi: con le eSIM di Saily basta un click

Con Saily puoi finalmente dimenticare una delle complicanze più rilevanti quando viaggi all’estero al di fuori dell’Unione Europea: trovare il modo di restare connessi a internet senza affidarsi a reti WiFi pubbliche, all’acquisto di SIM locali o alle esose tariffe di roaming del tuo operatore. Questa piattaforma ti permette di scegliere un piano dati per il paese verso il quale sei diretto, attivare la apposita eSIM digitale in pochi secondi…e risolvere così il problema.

In più, adesso c’è un’offerta che rende il servizio ancora più conveniente perché con i piani da 10 GB o più ricevi il 15% di cashback, moltiplicando per cinque i tuoi crediti Saily e risparmiando sui viaggi futuri.

I piani sono disponibili in versione locale, regionale o globale per scegliere la copertura più adatta alle tue esigenze: insomma, va benissimo anche se hai deciso di svolgere un tour intercontinentale che tocchi più paesi durante il tuo viaggio.

Potrai godere di un servizio che include assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a qualsiasi fuso orario, un’unica eSIM che vale per tutti i paesi (ti basterà aggiungere nuove destinazione alla tua eSIM già esistente), avvisi di utilizzo dati e compatibilità universale con smartphone e dispositivi che supportano le eSIM, tra iPhone e Android.

Sviluppato dal team di Nord Security, della stessa azienda di NordVPN, Saily sarà il tuo compagno di viaggio digitale praticamente irrinunciabile.