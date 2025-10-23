 Internet all'estero senza cercare il WiFi: con le eSIM di Saily basta un click
Saily è un servizio di eSIM che ti permette di avere internet in viaggio, anche all'estero, senza pagare il roaming.
Telecomunicazioni 5g
Saily è un servizio di eSIM che ti permette di avere internet in viaggio, anche all'estero, senza pagare il roaming.

Con Saily puoi finalmente dimenticare una delle complicanze più rilevanti quando viaggi all’estero al di fuori dell’Unione Europea: trovare il modo di restare connessi a internet senza affidarsi a reti WiFi pubbliche, all’acquisto di SIM locali o alle esose tariffe di roaming del tuo operatore. Questa piattaforma ti permette di scegliere un piano dati per il paese verso il quale sei diretto, attivare la apposita eSIM digitale in pochi secondi…e risolvere così il problema.

eSIM Saily cashback

In più, adesso c’è un’offerta che rende il servizio ancora più conveniente perché con i piani da 10 GB o più ricevi il 15% di cashback, moltiplicando per cinque i tuoi crediti Saily e risparmiando sui viaggi futuri.

I piani sono disponibili in versione locale, regionale o globale per scegliere la copertura più adatta alle tue esigenze: insomma, va benissimo anche se hai deciso di svolgere un tour intercontinentale che tocchi più paesi durante il tuo viaggio.

Potrai godere di un servizio che include assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a qualsiasi fuso orario, un’unica eSIM che vale per tutti i paesi (ti basterà aggiungere nuove destinazione alla tua eSIM già esistente), avvisi di utilizzo dati e compatibilità universale con smartphone e dispositivi che supportano le eSIM, tra iPhone e Android.

Sviluppato dal team di Nord Security, della stessa azienda di NordVPN, Saily sarà il tuo compagno di viaggio digitale praticamente irrinunciabile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 23 ott 2025

Giovanni Ferlazzo
23 ott 2025
