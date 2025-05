Internet Archive: live streaming di come vengono salvati i dati

Internet Archive, organizzazione no-profit fondata nel 1996 che ha come obiettivo quello di preservare e rendere accessibili a tutti i contenuti digitali del mondo, ha svelato al pubblico il dietro le quinte del proprio processo di digitalizzazione, con una diretta streaming su YouTube che mostra in tempo reale la conversione di microfiches in documenti digitali. Il tutto è accompagnato da rilassanti melodie lo-fi, creando un’esperienza decisamente ipnotica per gli spettatori.

Internet Archive: live streaming del progetto di digitalizzazione

Per chi non ne fosse a conoscenza, le microfiches sono dei sottili fogli di pellicola contenenti molteplici immagini di documenti miniaturizzati e costituiscono un metodo datato, ma ben consolidato, per conservare giornali, atti giudiziari, registri governativi e altri documenti ritenuti di rilevanza storica. Internet Archive se ne serve per l’appunto per digitalizzare e caricare documenti nella sua biblioteca online.

La diretta streaming è visibile dal lunedì al venerdì dalle 10:30 alle 18:30 (ora della costa est americana) e offre una prospettiva ravvicinata su una delle cinque stazioni di digitalizzazione presenti nella sede di Richmond, in California. Diventa in tal modo possibile osservare il documento in lavorazione e seguire tutti i passaggi che portano al meticoloso processo di conversione.

“Gli operatori inseriscono le schede microfiche sotto una fotocamera ad alta risoluzione, che cattura molteplici immagini dettagliate di ciascun foglio,” spiega Chris Freeland, direttore dei servizi bibliotecari di Internet Archive, in un post sul sito dell’organizzazione. “Un software unisce queste immagini, dopodiché altri membri del team utilizzano strumenti automatizzati per identificare e ritagliare fino a 100 pagine individuali per scheda.”