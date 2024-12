Internet Banking gratuito e fino a 250€ in Buoni Amazon con Credem

Se cerchi un conto corrente online a canone zero, con un sistema di Internet Banking gratuito, ti segnaliamo la possibilità di aprire Credem Link, il conto digitale di Credem Banca (Credito Emiliano). Nell’ambito dell’ultima iniziativa promossa dall’istituto bancario, si possono inoltre ricevere fino a 250 euro in Buoni Amazon.

Credem Link è un conto online a zero spese, con un servizio di Internet Banking gratis e prelievi senza commissioni. Al momento dell’apertura del conto, i clienti possono poi scegliere tra la carta di debito Credemcard Internazionale Mastercard per prelievi, acquisti online e pagamenti sia in Italia che all’estero, oppure la carta di debito Credemcard su circuito nazionale Pagobancomat da sfruttare esclusivamente in Italia.

L’apertura del conto avviene direttamente online tramite la compilazione di un apposito modulo sul sito ufficiale Credem.

Internet Banking a costo zero e fino a 250 euro in Buoni Amazon con Credem

La gestione del conto Credem Link è resa più semplice attraverso l’Internet Banking gratuito e l’app Credem Mobile, scaricabile a costo zero sia da Google Play Store (smartphone Android) che da App Store (iPhone). I servizi digitali inclusi nell’Internet Banking sono bonifici, pagamenti dei bollettini tramite QR Code, pagamenti F24 semplificato e altro ancora.

Associata al conto vi è la carta di debito su circuito Mastercard o Pagobancomat. La prima è a canone zero per il primo anno, dopo 1,5 euro al mese, e si può utilizzare sia in Italia che all’estero, oltre a essere compatibile con i principali wallet digitali. La seconda è invece interamente gratuita e funziona solo in Italia.

Chiudiamo infine con l’iniziativa in corso: fino al 31 dicembre invitando un massimo di 10 amici a diventare clienti Credem si possono ottenere fino a 250 euro (25 euro per ogni amico presentato che sceglie di aprire il conto tramite il codice disponibile nella propria app Credem) in Buoni Regalo Amazon.