Internet diventa più sicuro con Kaspersky Premium: super prezzo e VPN inclusa

Per un accesso a Internet davvero sicuro è necessario poter contare su sistemi di protezione in grado di offrire una difesa contro i rischi del web. Per questo motivo è sempre più importante avere a disposizione un sistema antivirus, in grado di rilevare e bloccare le minacce informatiche, e una VPN, per proteggere il traffico dati con la crittografia.

La soluzione giusta per navigare è rappresentata da Kaspersky Premium, un bundle di servizi che include tutto quello di cui si può aver bisogno per accedere in sicurezza a Internet. Con la promo in corso è possibile sfruttare uno sconto del 64%, con un prezzo che si riduce fino a 29,99 euro per un anno, e ottenere un Buono Amazon da 20 euro in regalo. L’offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di Kaspersky.

Cosa include Kaspersky Premium

Con Kaspersky Premium è possibile sfruttare un bundle di servizi che include il sistema antivirus con protezione e blocco in tempo reale delle minacce informatiche. C’è spazio anche per la VPN illimitata, in grado di proteggere il traffico dati con la crittografia e di garantire un accesso a Internet senza blocchi su base geografica.

Il bundle include anche strumenti per la protezione dei pagamenti online e per l’ottimizzazione delle prestazioni del proprio dispositivo oltre al sistema per il controllo delle fughe di dati e alla possibilità di sfruttare un anno di Kaspersky Safe Kids. Chi sceglie Kaspersky Premium potrà contare anche sul supporto di un team di esperti per l’identificazione e la rimozione di virus dal proprio dispositivo.

Con la promozione in corso, Kaspersky Premium è disponibile in sconto a 29,99 euro per un anno, con un Buono Amazon da 20 euro in regalo. I software inclusi sono utilizzabili su 1 dispositivo (a scelta tra PC Windows, Mac, Android e iOS) ma è possibile estendere l’offerta a un massimo di 20 dispositivi, con condizioni vantaggiose. Ad esempio, per proteggere 5 dispositivi bastano 4 euro in più.

L’offerta è disponibile di seguito.