Internet è più sicuro con Avast: antivirus e VPN con un prezzo incredibile (-70%)

Arriva da Avast la soluzione giusta per utilizzare Internet in sicurezza. Con il bundle Avast Ultimate, infatti, è possibile accedere al sistema di protezione da virus, malware e altre minacce informatiche andando anche a sfruttare la SecureLine VPN, il servizio di VPN illimitata di Avast.

Per utilizzare il pacchetto di servizi si può scegliere il piano annuale, ora disponibile in sconto del 70%. Sfruttando la promo, Avast Ultimate costa 31,50 euro per un anno, nella versione per 1 PC Windows, oppure 38,99 euro per 10 dispositivi (tra Windows, macOS, Android e iOS).

In sostanza, bastano 3,25 euro al mese (IVA inclusa) per proteggere tutti i propri dispositivi e accedere a Internet in sicurezza e senza tracciamento. Per sfruttare l’offerta in corso basta raggiungere il sito ufficiale di Avast, tramite il box qui di sotto.

Con Avast Ultimate la connessione è sicura

Avast Ultimate è possibile sfruttare un pacchetto di servizi pensati per massimizzare la sicurezza e la protezione dei propri dati durante l’accesso a Internet. Con il servizio, infatti, sono inclusi:

il sistema di protezione da virus e malware , con rilevamento e blocco in tempo reale delle minacce

, con rilevamento e blocco in tempo reale delle minacce la protezione contro i ransomware

gli strumenti per identificare e bloccare siti web falsi , tentativi di phishing e per verificare la sicurezza delle reti Wi-Fi oltre che per bloccare gli a ttacchi con accesso remoto al PC

, tentativi di e per verificare la oltre che per bloccare gli a la SecureLine VPN , per sfruttare una VPN senza limiti

, per sfruttare una VPN senza limiti i servizi Cleanup Premium, per ottimizzare le prestazioni del PC, e AntiTrack, per proteggere la propria identità online

Con la promozione in corso, Avast Ultimate è in sconto del 70%. In questo modo, il servizio è ora disponibile con un costo di:

31,50 euro per 1 dispositivo

per 38,99 euro per 10 dispositivi

L’offerta riguarda il piano annuale, senza alcun obbligo di rinnovo, e include 30 giorni di garanzia di rimborso, a partire dal momento dell’attivazione che può avvenire di seguito.