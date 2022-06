Internet Explorer: è finita, questa volta davvero

Alla fine, il giorno è arrivato: oggi, 15 giugno 2022, termina ufficialmente l’era di Internet Explorer (molti aggiungeranno Per fortuna ). L’addio definitivo di Microsoft al proprio browser era stato annunciato più di un anno fa e ribadito nei mesi scorsi, con l’invito a passare il prima possibile a Edge rivolto agli ultimi irriducibili.

Come annunciato in precedenza, il futuro di Internet Explorer Windows è in Microsoft Edge. La modalità Internet Explorer (modalità IE) fornisce il supporto del browser legacy all’interno Microsoft Edge. Per questo, l’applicazione desktop Internet Explorer 11 (IE11) verrà ritirata il 15 giugno 2022 per determinate versioni di Windows 10. Ciò significa che l’applicazione desktop IE11 non sarà più supportata e in seguito reindirizza a Microsoft Edge se un utente tenta di accedervi.