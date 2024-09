Internet Festival 2024: scienziati, creator e le mille sfumature del poi

Come ogni anno il mese di ottobre porta sul palcoscenico di Pisa quello che si configura come il maggiore (e migliore) evento nazionale di approfondimento sui temi dell’innovazione. Internet Festival 2024, infatti, andrà in scena sulle rive dell’Arno dal 10 al 13 ottobre ed ancora una volta si configura come un’incredibile carrellata di appuntamenti densi di qualità, di esperienze, di testimonianze e di contenuti ad altissimo livello.

Internet Festival 2024

Le “forme di futuro” che la kermesse pisana si propone di affrontare, infatti, sono in continua ed esponenziale moltiplicazione: la 14esima edizione del Festival è quindi un’espressione matura ed esperta di ciò che un appuntamento simile ha la possibilità di caratterizzare. Hashtag del nuovo appuntamento: #generazione. L’obiettivo, infatti, non è soltanto quello di fotografare un’istantanea di un processo naturale, come a catturarne passivamente il suo vivere in un habitat antropizzato: Internet Festival 2024 guarda all’impatto generazionale che le nuove tecnologie stanno portando nella società, misurandone l’impatto a livell macroscopico come comunità, come nazione, come era, come #generazione.

Il programma è incredibilmente ricco, con la città di Pisa e dieci stupende location a fare da sfondo alla kermesse. Gli ospiti? Un rapido excursus che vuole semplicemente dimostrare l’ampia platea coinvolta e la caratura degli eventi organizzati: da Giulia Blasi (autrice generazionale da decine di migliaia di follower) ad Antonello Giacomelli (già sottosegretario allo sviluppo economico con delega alle telecomunicazioni e oggi componente dell’Agcom), passando per Maurizio Ferraris (professore ordinario di filosofia teoretica presso l’Università di Torino), Luca Bolognini (esperto di privacy e diritto dei dati e del digitale, e rappresentanti delle Istituzioni), Massimo Chiriatti (componente della commissione di alti esperti nominati dal Ministero dello Sviluppo economico per elaborare la strategia nazionale in materia di tecnologie basate su registri condivisi e blockchain) e Franco Bernabé (ricercatore e importante dirigente d’azienda). Ma non solo: Filippo Inzaghi, Adriano Sofri e Patrick Zaki e molti altri ancora compongono il parterre di un’edizione che si preannuncia estremamente ricca ed eclettica. Da segnalare anche la presenza – in remoto – di Cory Doctorow, che con Marco Liberatore dialogherà su “Come distruggere il capitalismo della sorveglianza”.

Internet Festival è progettato e organizzato da Fondazione Sistema Toscana, con la premiata direzione di Claudio Giua: il progetto è promosso da Regione Toscana, Comune di Pisa, Registro .it e Istituto di Informatica e Telematica del Cnr, Università di Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna, Scuola Normale Superiore insieme con Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, Provincia di Pisa e Associazione Festival della Scienza. Gli appuntamenti sono aperti al pubblico e la partecipazione è gratuita: un grande appuntamento di vera e propria promozione culturale, tra le vie di una città che sulla cultura ha costruito la propria storia e le proprie radici. Il programma si completa con i T-Tour, con un lungo elenco di appuntamenti musicali e con una lunga serie di appuntamenti legati al mondo della robotica (con, in anteprima assoluta, la possibilità di incontrare Abel, il “robot ragazzino” sviluppato dall’Università di Pisa).

Il programma di Internet Festival 2024 è disponibile sul sito ufficiale e rappresenta un vero e proprio invito a chiunque tra le vie di Pisa dal 10 al 13 ottobre: una intera #generazione è coinvolta da una rivoluzione che abbiamo il dovere di capire, cavalcare e guidare nella giusta direzione.