Internet in sicurezza con AVG: -60% su antivirus e VPN illimitata

AVG è la soluzione giusta per poter contare su di un accesso a Internet davvero sicuro, sfruttando gli strumenti giusti per proteggere i propri dati e i propri dispositivi. Con AVG Internet Security, infatti, è possibile sfruttare un sistema di protezione in tempo reale contro virus, malware e ransomware oltre che la possibilità di bloccare i tentativi di phishing, per una navigazione sicura e priva di rischi.

Chi è alla ricerca di una protezione aggiuntiva può puntare su AVG Ultimate, la suite più completa per la sicurezza informatica proposta da AVG. Il servizio aggiunge AVG Secure VPN, il sistema anti-monitoraggio AVG AntiTrack e il tool AVG TuneUp che consente di ottimizzare le prestazioni del proprio computer. Tutti i servizi proposti da AVG sono utilizzabili su 10 dispositivi in contemporanea (tra computer, smartphone e tablet).

Sfruttando la promo in corso, i due servizi sono disponibili con uno sconto del 60% sul piano annuale. In questo modo è possibile ridurre la spesa fino a un minimo di 3,13 euro al mese. Per accedere subito alla promo basta raggiungere il sito ufficiale di AVG, accessibile qui disotto. Per tutti i nuovi utenti c’è sempre la possibilità di sfruttare una garanzia “soddisfatti o rimborsati”, attivabile entro 30 giorni dall’attivazione.

60% di sconto sui software AVG

Le opzioni a disposizione degli utenti sono due, entrambe proposte con il 60% di sconto sul piano annuale, con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere agli strumenti di sicurezza di AVG è possibile sfruttare:

AVG Internet Security con un prezzo di 37,60 euro pari a 3,13 euro al mese

con un prezzo di pari a AVG Ultimate con un prezzo di 51,99 euro pari a 4,33 euro al mese

I prezzi indicati sono IVA inclusa.

Entrambi i servizi consentono l’utilizzo dei software di protezione di AVG su 10 dispositivi differenti, a scelta tra computer Windows, Mac, smartphone e tablet Android e iOS.

Si tratta, quindi, di un sistema semplice e accessibile che consente l’accesso agli strumenti giusti per proteggersi durante l’uso di Internet. Per sfruttare le promo basta premere sul box qui di sotto.