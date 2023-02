Internet più sicuro? Cogli l'occasione di PureVPN: 82% di sconto e 3 mesi GRATIS

La rete è un posto che offre tante opportunità ma, al contempo, anche molti pericoli.

Criminali informatici e hacker, nel corso degli ultimi anni, hanno elaborato strategie sempre più complesse ed efficaci. Il loro obiettivo? Dati personali delle vittime da rivendere o il furto di password e altre informazioni sensibili, utili per sottrarre anche denaro ai malcapitati possessori dei device infetti.

Il risultato di questa evoluzione così veloce e inarrestabile è che i classici antivirus, da soli, non sono più sufficienti a garantire una difesa realmente efficace. Tra i tool più utili, sotto questo punto di vista, vi sono senza ombra di dubbio le Virtual Private Network.

Nel settore in questione però, non tutti i provider offrono adeguate garanzie: servizi come PureVPN, per esempio, hanno un rapporto sicurezza-prestazioni che le rendono decisamente superiori alla media.

Il suddetto provider poi, grazie all’attuale promozione, risulta un’opzione ancora più interessante per gli utenti.

PureVPN: un alto livello di sicurezza, performance elevate e un prezzo a dir poco interessante

Perché PureVPN riesce a imporsi rispetto a tanti altri competitor presenti nel settore?

In realtà, sono diverse le risposte che si possono dare a questa domanda. Per esempio, con un singolo account è possibile collegarsi fino a 10 dispositivi in contemporanea.

Le piattaforme su cui PureVPN sono molteplici, inclusi:

PC Windows

Mac

smartphone Android

iPhone.

L’infrastruttura proposta all’utenza è costituita da una rete di livello mondiale, con più di 6.500 server ad alte prestazioni sparsi in oltre 78 paesi. Il tutto per una combinazione di velocità e sicurezza difficilmente riscontrabile con altre VPN sul mercato.

E per quanto riguarda il costo?

Grazie all’attuale promozione è possibile ottenere l’82% di sconto rispetto al prezzo di listino.

Ciò significa che è possibile ottenere PureVPN con il piano biennale per soli 2,08 euro al mese. Come se non bastasse, lo stesso provider offre 3 mesi aggiuntivi gratis di servizio.

