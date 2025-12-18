Internet sempre e ovunque con le eSIM Saily: ottieni fino al 20% di sconto

Partire sapendo di avere internet sempre disponibile rende ogni viaggio più semplice e rilassante. Oggi è possibile grazie alle eSIM, schede SIM virtuali per navigare ovunque senza pensieri. Tra le più popolari c’è Saily, che ha da poco lanciato una nuova promozione: sconti fino al 20% sui piani da 10 GB o più. Ecco tutti i dettagli.

Sconto immediato per tutti i tuoi viaggi

Saily è disponibile in oltre 200 Paesi. Ecco i più popolari, a partire da soli 2,99 dollari a piano: Emirati Arabi Uniti, India, Tailandia, Brasile, Pakistan, Serbia, Sri Lanka, Maldive e Repubblica Dominicana.

Tra i punti di forza delle eSIM Saily c’è la connessione istantanea, che si attiva automaticamente all’arrivo nel Paese scelto. Tutto passa dall’app ufficiale, dove è possibile controllare i consumi e ricevere un avviso utilizzo dati quando si supera l’80% del traffico incluso.

Con Saily non è necessario cambiare eSIM a ogni spostamento. La stessa eSIM può essere aggiornata aggiungendo nuove destinazioni direttamente dall’app. Utilissimo, ad esempio, quando durante un lungo viaggio sono presenti uno o più scali.

L’installazione richiede solo pochi passaggi: si seleziona la destinazione, si scarica l’app Saily e si configura la eSIM seguendo le istruzioni guidate. Viaggiare può riservare imprevisti, ed è per questo che Saily mette a disposizione un servizio clienti in chat attivo 24 ore su 24.

Attiva subito la tua nuova eSIM Saily: per i piani da 10 GB o più, otterrai uno sconto fino al 20%.