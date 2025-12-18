 Internet sempre e ovunque con le eSIM Saily: ottieni fino al 20% di sconto
Saily eSIM in promozione: fino al 20% sui piani da 10 GB o più, per viaggiare restando connessi in oltre 200 destinazioni.
Partire sapendo di avere internet sempre disponibile rende ogni viaggio più semplice e rilassante. Oggi è possibile grazie alle eSIM, schede SIM virtuali per navigare ovunque senza pensieri. Tra le più popolari c’è Saily, che ha da poco lanciato una nuova promozione: sconti fino al 20% sui piani da 10 GB o più. Ecco tutti i dettagli.

Scopri tutte le destinazioni disponibili

Sconto immediato per tutti i tuoi viaggi

Saily è disponibile in oltre 200 Paesi. Ecco i più popolari, a partire da soli 2,99 dollari a piano: Emirati Arabi Uniti, India, Tailandia, Brasile, Pakistan, Serbia, Sri Lanka, Maldive e Repubblica Dominicana.

Tra i punti di forza delle eSIM Saily c’è la connessione istantanea, che si attiva automaticamente all’arrivo nel Paese scelto. Tutto passa dall’app ufficiale, dove è possibile controllare i consumi e ricevere un avviso utilizzo dati quando si supera l’80% del traffico incluso.

Con Saily non è necessario cambiare eSIM a ogni spostamento. La stessa eSIM può essere aggiornata aggiungendo nuove destinazioni direttamente dall’app. Utilissimo, ad esempio, quando durante un lungo viaggio sono presenti uno o più scali.

Attiva ora la tua eSIM e parti connesso

L’installazione richiede solo pochi passaggi: si seleziona la destinazione, si scarica l’app Saily e si configura la eSIM seguendo le istruzioni guidate. Viaggiare può riservare imprevisti, ed è per questo che Saily mette a disposizione un servizio clienti in chat attivo 24 ore su 24.

Attiva subito la tua nuova eSIM Saily: per i piani da 10 GB o più, otterrai uno sconto fino al 20%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 18 dic 2025

18 dic 2025
