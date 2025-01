Internet Unlimited: attiva la Fibra e ottieni un Buono Amazon

Internet Unlimited è la nuova offerta di Vodafone che ti permette di navigare senza limiti a casa alla massima velocità e con tanti vantaggi esclusivi. A soli 25,90€/mese, puoi avere una connessione stabile, potente e adatta a ogni tua esigenza. E se attivi l’offerta online entro il 16 gennaio, hai diritto a un Buono Regalo Amazon.it da 50€!

Navigazione senza limiti

Con la fibra Vodafone puoi navigare fino a 2,5 Gigabit/s, in base alla copertura disponibile nella tua zona. Che tu stia guardando film in 4K, giocando online o lavorando in smart working, la connessione sarà sempre stabile e veloce.

I dettagli dell’offerta

Costo mensile: 25,90€ .

. Costo di attivazione scontato: 19,95€ (anziché 39,90€) se attivi online.

(anziché 39,90€) se attivi online. Chiamate illimitate incluse nel prezzo.

Modem Wi-Fi all’avanguardia

Incluso nell’offerta, il Super Wi-Fi 6 Station garantisce una connessione potente e stabile in ogni angolo della tua casa.

Vantaggi esclusivi attivando online

Buono Regalo Amazon.it da 50€: attiva la tua linea entro il 16 gennaio e ricevi il tuo buono per fare shopping su Amazon.

SIM Dati inclusa: naviga fuori casa con 5 Giga al mese sui tuoi dispositivi mobili.

Attivazione semplice e veloce: ti servono solo carta d’identità, codice fiscale e codice di migrazione se vuoi mantenere il tuo numero.

La rete che si adatta a te

Con Internet Unlimited di Vodafone, hai una connessione pensata per soddisfare tutti i tuoi bisogni, sia per l’intrattenimento che per il lavoro o lo studio.

Streaming e gaming al top : guarda i tuoi film e le tue serie preferite in alta definizione o sfida i tuoi avversari nei giochi online senza alcuna interruzione, grazie a una connessione veloce e stabile.

: guarda i tuoi film e le tue serie preferite in alta definizione o sfida i tuoi avversari nei giochi online senza alcuna interruzione, grazie a una connessione veloce e stabile. Perfetta per il lavoro e lo studio : affronta call di lavoro o segui corsi online in totale sicurezza, con una rete affidabile che non ti lascerà mai a metà.

: affronta call di lavoro o segui corsi online in totale sicurezza, con una rete affidabile che non ti lascerà mai a metà. Copertura garantita: controlla rapidamente la disponibilità del servizio nella tua zona con il nostro pratico strumento di verifica online.

Per conoscere l’offerta completa di Vodafone clicca qui.