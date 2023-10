Internet veloce a prezzi convenienti con le offerte Vodafone fibra da 24,90€

Le offerte di connessione in fibra ottica di Vodafone, disponibili nel mese di ottobre, sono proposte a partire da 24,90 euro al mese.

Questo pacchetto consente di navigare ad una velocità fino a 2.5 Gbps, grazie all’utilizzo del modem Wi-Fi 6, il quale garantisce una copertura ottimale in ogni angolo della tua abitazione.

Inoltre, Vodafone offre uno sconto esclusivo per i clienti già in possesso di un abbonamento mobile Vodafone, permettendo loro di usufruire di giga in regalo per il proprio smartphone.

Le incredibili offerte Vodafone fibra a soli 24,90€

L’offerta Vodafone per la fibra ottica FTTH con tutto illimitato costa 24,90€ al mese invece di 27,90€ solo se attivata online.

L’offerta include chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali e la Vodafone Station. Se si è già clienti mobile di Vodafone, la tariffa costa ancora meno.

È possibile attivare l’offerta anche per il fisso a un prezzo ulteriormente scontato se si è già clienti mobile. Il costo di attivazione è di 39,90€ suddiviso in 24 mesi a 5€ al mese.

La scelta dell’offerta più adeguata alle proprie esigenze è semplice e senza vincoli, con rinnovo automatico ogni 24 mesi.

Ci sono diverse opzioni per la connessione internet, tra cui Internet Unlimited e Internet Unlimited V-MAX, che offrono internet illimitato fino a 2.5 Gigabit/s, chiamate da telefono fisso, modem con Wi-Fi Optimizer e spedizione gratuita.

Inoltre, Internet Unlimited V-MAX include anche il servizio Rete Sicura Family e Super WiFi 6 extendere. Il costo mensile per Internet Unlimited è di 24,90€ al mese con un costo di attivazione di 39,90€, mentre Internet Unlimited V-MAX ha un costo mensile di 32,90€ al mese con un costo di attivazione di 9,99€ nella prima fattura.

In entrambe le opzioni, la velocità massima di navigazione è raggiungibile attraverso il modem Wi-Fi 6 fornito da Vodafone.

