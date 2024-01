Internxt: fino a 10 TB sul cloud, anche a vita

Affermare che i propri dati non abbiano prezzo non è retorica, considerando la loro importanza, ma è altrettanto vero che, a partire da soli 4,99 euro, è possibile garantirne la piena tutela e sicurezza, affidandosi a un partner riconosciuto e certificato come Internxt, per la loro archiviazione sul cloud. Il servizio, che già conta oltre un milione di clienti offre fino a 10 TB di spazio per lo storage il backup di file, documenti e contenuti di ogni tipo.

L’offerta cloud di Internxt, da soli 4,99 euro

È possibile scegliere tra diverse formule, a seconda delle proprie esigenze, con sottoscrizioni da rinnovare su base mensile, annuale oppure a vita, quest’ultimo con un solo pagamento valido per sempre. Alla base di tutto c’è l’impiego di una crittografia AES-256 avanzata e le applicazioni necessarie per l’accesso da tutti i dispositivi, attraverso computer desktop e notebook (anche Linux), smartphone e tablet.

Non è tutto, iscrivendosi a Internxt si ottengono 10 GB gratis, attivando così il piano a costo zero senza limiti di utilizzo. Si tratta di un ottimo metodo per metterne alla prova le tante funzionalità integrate, valutando così l’eventuale passaggio all’offerta premium.

Tra gli altri punti di forza che ancora non abbiamo citato ci sono la totale conformità a quanto previsto dalla normativa GDPR (il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati vigente in Europa) e l’approccio open source con codice sorgente reso pubblico su GitHub.

Scegliendo di abbonarsi al servizio è possibile contare su una garanzia di rimborso per i 30 giorni successivi. Per la transazione è possibile utilizzare carte di debito e di credito (Mastercard, VISA, American Express, ecc.), Apple Pay, Google Pay, PayPal e molti altri metodi (iDeal, Cryptocurrency, Bancontact, EPS, Giropay, SEPA Debit, P24, PayPal e Sofort).

