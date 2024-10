Internxt: 80% di sconto su tutti i piani per il mese della cybersicurezza

Ottobre è il mese europeo della cybersicurezza, termine che fa riferimento all’insieme di pratiche e strategie da mettere a punto per proteggere reti, sistemi, dati, applicazioni e dispositivi IT. E uno dei servizi più importanti oggi disponibili per mettere in sicurezza i propri file e dati personali è il cloud storage, uno spazio di archiviazione virtuale sicuro dove poter conservare foto, video, documenti di lavoro e tanto altro.

Per festeggiare al meglio il mese della cybersecurity, l’azienda spagnola Internxt ha lanciato un’offerta che prevede l’80% di sconto su tutti i piani premium, con prezzi a partire da 0,95 euro al mese. In più, la promozione in corso prevede una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

L’offerta di Internxt per il mese della cybersicurezza

L’importanza di conservare i propri file in un cloud sicuro è ormai sotto gli occhi di tutti. Basti pensare, infatti, che le violazioni dei dati possono portare alla perdita del proprio lavoro, oltre che problemi legali e ricatti. Da qui la necessità di affidarsi a una soluzione in grado di mantenere file e dati personali in completa sicurezza.

Con il cloud storage di Internetx è ad esempio possibile conservare al sicuro i propri file anche nell’eventualità il dispositivo come computer o smartphone venga rubato o hackerato. Uno dei suoi principali vantaggi è l’utilizzo della crittografia a conoscenza zero, grazie alla quale soltanto l’utente titolare del piano puoi vedere i dati e i file memorizzati nel cloud.

Ma veniamo ai prezzi dei piani di abbonamento annuali:

9,20 euro per 200 GB (invece di 45,99 euro)

22 euro per 2 TB (invece di 109,99 euro)

40 euro per 5 TB (invece di 199,99 euro)

60 euro per 10 TB (invece di 299,99 euro)

Questi invece i prezzi dei piani a vita (richiesto un unico pagamento):

180 euro per 2 TB (invece di 900 euro)

380 euro per 5 TB (invece di 1900 euro)

580 euro per 10 TB (invece di 2.900 euro)

L’offerta di Internxt sarà valida ancora per pochi giorni. Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata alla promozione sul sito ufficiale.