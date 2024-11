Internxt: 80% di sconto sui piani cloud con crittografia end-to-end

Il servizio di cloud storage Internxt continua a proporre lo sconto dell’80% su tutti i piani a vita cloud con crittografia end-to-end e codice open source verificato. L’offerta rientra nell’ambito della promozione degli sconti di Halloween e prevede una garanzia di rimborso di 30 giorni.

I piani Internxt disponibili sono tre: 2 TB, 5 TB, 10 TB. Tutti e tre i piani cloud includono le stesse funzionalità, differiscono quindi soltanto nello spazio di archiviazione. Tra le opzioni messe a disposizione degli utenti figurano la condivisione crittografata di file e cartelle, la condivisione protetta da password e l’accesso ai propri file da qualsiasi dispositivo.

Per accedere allo sconto dell’80% e risparmiare oltre 2.000 euro sul piano da 10 TB occorre collegarsi a questa pagina del sito ufficiale Internxt.

L’offerta di Internxt sui piani cloud individuali a vita

Con il servizio Internxt si ottiene uno spazio di archiviazione sicuro in cloud con un livello di privacy di assoluto livello. Da una parte i file sono crittografati end-to-end prima anche che vengano inviati ai server di Internxt, dall’altra la crittografia a conoscenza zero AES-256 assicura che sia soltanto il titolare dell’account ad essere in grado ad accedere ai propri file.

Un altro elemento che distingue Internxt dagli altri servizi di cloud storage più noti è la natura open-source del codice, per un progetto dunque il più trasparente possibile. Il codice sorgente del servizio è reso pubblico su GitHub, di conseguenza chiunque può revisionarlo, controllarlo e verificarlo in prima persona.

A tutto questo si aggiunge poi la verifica e la certificazione indipendente da parte di Securitium, una società di penetraton testing punto di riferimento nel Vecchio Continente.

Maggiori informazioni sull’offerta in corso sui piani cloud individuali a vita a questa pagina del sito Internxt.