Internxt: ad Halloween 80% di sconto su tutti i piani cloud a vita

In occasione di Halloween, il servizio di archiviazione cloud Internxt ha lanciato una nuova offerta che offre l’80% di sconto su tutti i piani a vita. La promozione in corso è valida per un periodo di tempo limitato e include inoltre una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

Fino a 10 TB di spazio cloud sicuro, utilizzo della crittografia a conoscenza zero e codice open source verificato: sono i principali punti di forza di Internxt, uno dei servizi di cloud storage più sicuri al mondo e con base a Valencia, in Spagna.

L’ultima offerta di Internxt per Halloween

Con uno spazio cloud Internxt si ha la certezza che i propri file siano al sicuro qualunque cosa accada, anche in caso di furto del dispositivo o in un eventuale attacco hacker. Sicurezza che deriva anche dalla natura open source del codice con cui è realizzato il servizio, a differenza della maggior parte dei suoi competitor.

Un codice open source è sinonimo in primis di trasparenza e in secondo luogo di serietà, due elementi indispensabili quando si sceglie un servizio di cloud storage dove conservare i propri dati, che siano foto, video o documenti di lavoro importanti.

Ma ecco i prezzi scontati dei piani a vita di Halloween:

2 TB: 180 euro invece di 900 euro (pagamento unico)

5 TB: 380 euro invece di 1.900 euro (pagamento unico)

10 TB: 580 euro invece di 2.900 euro (pagamento unico)

Oltre a questo, Internxt offre anche il tema di Halloween per l’app Web e la possibilità di vincere uno zaino Internxt.

Maggiori informazioni sull’offerta di Halloween di Internxt a questa pagina del sito ufficiale. La promozione termina alla mezzanotte di oggi, martedì 29 ottobre.