Internxt: cloud sicuro e privacy totale con sconti fino all'87%

Internxt è una soluzione di archiviazione cloud progettata con un obiettivo chiaro: proteggere i dati personali mettendo la privacy al centro di tutto.

Non si tratta solo di uno spazio online dove salvare file, ma di una piattaforma completa che integra tecnologie di sicurezza avanzate e diversi strumenti digitali in un unico ecosistema.

In questo momento, grazie alla promozione attiva, è possibile accedere ai piani Internxt con sconti fino all’87%, sia nelle versioni in abbonamento sia in quelle a vita, acquistabili con un solo pagamento definitivo.

Internxt è in super promo: cosa include

Ogni contenuto caricato su Internxt viene protetto tramite crittografia end-to-end combinata con sistemi post-quantum, studiati per resistere anche alle minacce informatiche di nuova generazione. I file vengono cifrati direttamente sul dispositivo dell’utente, prima ancora di essere trasferiti online: questo significa che nessun soggetto esterno può accedervi, nemmeno il provider stesso.

La piattaforma rispetta inoltre i più severi standard internazionali in materia di sicurezza e trattamento dei dati, come GDPR, HIPAA, SOC 2 e ISO 27001. Un livello di affidabilità che rende Internxt adatto non solo all’uso personale, ma anche a contesti professionali e aziendali dove la tutela delle informazioni è fondamentale.

Internxt è pensato per adattarsi a qualsiasi apparecchio e sistema operativo. È disponibile su desktop, dispositivi mobili, web, NAS e altre piattaforme, garantendo continuità di accesso ovunque ci si trovi. Alcuni piani includono anche servizi aggiuntivi come VPN, antivirus, strumenti di pulizia del sistema, soluzioni per le riunioni online e funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Un cloud storage moderno, orientato alla massima sicurezza: questo è Internxt. Con lo sconto dell’87% attivo, è il momento giusto per scegliere il piano più adatto alle proprie esigenze.