Internxt: cloud sicuro per tutta la vita, con sconti fino all'87%

L’offerta Internxt attiva in questo momento è la scelta migliore per chi vuole archiviare i propri dati online in tutta privacy, risparmiando nel lungo periodo. La piattaforma proponesconti fino all’87% su tutti i piani di cloud storage, incluse le soluzioni lifetime che si acquistano una sola volta e non prevedono canoni mensili o rinnovi futuri.

Internxt si distingue per un modello di sicurezza avanzato, basato su crittografia post-quantistica e architettura a conoscenza zero. Ma andiamo ad analizzarlo nel dettaglio.

I piani a vita Internxt e cosa includono

Internxt adotta un approccio estremamente rigoroso alla protezione dei dati: ogni file viene cifrato direttamente sul dispositivo dell’utente prima di essere caricato online. Questo sistema, unito alla crittografia post-quantum e al modello zero-knowledge, fa si che nessuno possa accedere ai contenuti archiviati, nemmeno il provider stesso.

Per quanto riguarda le soluzioni a vita, l’offerta parte dal piano Essential, che mette a disposizione 1 TB di spazio crittografato al prezzo scontato di 247 euro invece di 1.900.

Salendo di livello si trova il piano Premium, proposto a 377 euro anziché 2.900, che include 3 TB di archiviazione e funzionalità aggiuntive dedicate alla collaborazione, come condivisione dei file di lavoro e versioning dei file. Integra anche strumenti extra come Cleaner, VPN e antivirus.

Il piano più avanzato è Ultimate, disponibile a 507 euro invece di 3.900, con 5 TB di spazio e funzioni avanzate come supporto CLI e WebDAV, integrazione con NAS e Rclone, oltre a servizi extra come Meet e Mail.

Tutti i piani comprendono autenticazione a due fattori, backup del computer, condivisione dei file protetta da password e una garanzia di rimborso valida 30 giorni. Per usufruire della promozione in corso basta andare sul sito ufficiale di Internxt.