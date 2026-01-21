 Internxt: cloud sicuro per tutta la vita, con sconti fino all'87%
Sei alla ricerca di un cloud storage super sicuro e conveniente? Le soluzioni a vita di Internxt sono in sconto fino all'87% in meno.
L’offerta Internxt attiva in questo momento è la scelta migliore per chi vuole archiviare i propri dati online in tutta privacy, risparmiando nel lungo periodo. La piattaforma proponesconti fino all’87% su tutti i piani di cloud storage, incluse le soluzioni lifetime che si acquistano una sola volta e non prevedono canoni mensili o rinnovi futuri.

Internxt si distingue per un modello di sicurezza avanzato, basato su crittografia post-quantistica e architettura a conoscenza zero. Ma andiamo ad analizzarlo nel dettaglio.

I piani a vita Internxt e cosa includono

Internxt adotta un approccio estremamente rigoroso alla protezione dei dati: ogni file viene cifrato direttamente sul dispositivo dell’utente prima di essere caricato online. Questo sistema, unito alla crittografia post-quantum e al modello zero-knowledge, fa si che nessuno possa accedere ai contenuti archiviati, nemmeno il provider stesso.

Per quanto riguarda le soluzioni a vita, l’offerta parte dal piano Essential, che mette a disposizione 1 TB di spazio crittografato al prezzo scontato di 247 euro invece di 1.900.

Salendo di livello si trova il piano Premium, proposto a 377 euro anziché 2.900, che include 3 TB di archiviazione e funzionalità aggiuntive dedicate alla collaborazione, come condivisione dei file di lavoro e versioning dei file. Integra anche strumenti extra come Cleaner, VPN e antivirus.

Il piano più avanzato è Ultimate, disponibile a 507 euro invece di 3.900, con 5 TB di spazio e funzioni avanzate come supporto CLI e WebDAV, integrazione con NAS e Rclone, oltre a servizi extra come Meet e Mail.

Tutti i piani comprendono autenticazione a due fattori, backup del computer, condivisione dei file protetta da password e una garanzia di rimborso valida 30 giorni. Per usufruire della promozione in corso basta andare sul sito ufficiale di Internxt.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 21 gen 2026

Edoardo D'amato
Pubblicato il
21 gen 2026
