Internxt, cloud storage a partire da 1,24€ con gli sconti primaverili

Chi di noi al giorno d’oggi non è alla ricerca di una soluzione dall’ottimo rapporto qualità/prezzo per poter tenere al sicuro la propria privacy e i propri dati? Per aiutarvi in questa complicata ricerca abbiamo deciso di parlare dei vantaggi offerti da Internxt, scopriamo insieme le sue caratteristiche e il perchè oggi acquistarlo è conveniente.

Se il tuo obiettivo è quello di avere la massima protezione per i tuoi file, non ti resta che scegliere uno degli spazi di archiviazione sicuri ed economici attualmente disposizione tra le disperse soluzioni pensate da Internxt per te.

Se non ne hai mai sentito parlare, è bene che tu sappia che Internxt nasce grazie ad un gruppo di professionisti totalmente dediti a offrirti protezione online: ogni decisione che prendono è incentrata sull’impedire la violazione dei tuoi dati. Ecco perchè oggi dovresti approfittare degli sconti di primavera del 75% per acquistare uno spazio cloud a partire da soli 11,49 euro.

Internxt: cloud a partire dal soli 11 euro

Scegliendo una delle soluzioni proposte da Internxt prendi in mano il pieno controllo di tutti i tuoi dati. Solo per un periodo di tempo limitato puoi usufruire dello sconto fino al 75% sui piani individuali:

200GB a soli 11.49 euro anzichè 59.88 con fatturato annuale;

a soli 11.49 euro anzichè 59.88 con fatturato annuale; 2TB a soli 27.49 euro anzichè 119.88 con fatturato annuale;

a soli 27.49 euro anzichè 119.88 con fatturato annuale; 5TB a soli 49.99 euro anzichè 239.88 con fatturato annuale;

a soli 49.99 euro anzichè 239.88 con fatturato annuale; 10TB a soli 74.99 euro anzichè 359.88 con fatturato annuale.

In alternativa, se sei alla ricerca di una soluzione per un breve periodo, puoi scegliere un piano mensile da 200GB a soli 1.24 euro anzichè 4.99, 2TB a soli 2.49 euro anzichè 9.99, 5TB a soli 4.99 euro anzichè 19.99 oppure 10TB a soli 7.49 euro anzichè 29.99. Insomma, le soluzioni che Internxt ha pensato per te sono davvero tante: non mancano infatti spazi cloud con piani a vita o business!