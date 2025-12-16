 Internxt, cloud storage ultra sicuro in super offerta: fino all'85% di sconto
I piani a vita Internxt scontati fino all'85% con spazio crittografato che arriva a ben 5TB, ricco di vantaggi e sicurezza top.
Informatica Cloud & Hosting
Internxt lancia una promozione senza precedenti: cloud storage sicuro, piani lifetime scontati fino all’85% e pagamento unico. Una promo per chi vuole proteggere i propri dati online con una soluzione definitiva, trasparente e orientata alla privacy.

Scopri l’offerta Internxt a vita

I piani Internxt in offerta

Tre i piani Internxt in offerta. Essential offre 1TB di spazio di archiviazione a 285€ invece di 1900€; Premium mette a disposizione 3TB a 435€ invece di 2900€; Ultimate arriva fino a 5TB a 585€ invece di 3900€.

La crittografia end-to-end è il cuore della tecnologia Internxt, progettata con un approccio zero-knowledge. I file vengono crittografati prima di lasciare il dispositivo e restano protetti grazie allo standard AES-256.

Internxt è ultra trasparente: il suo codice sorgente è pubblicato su GitHub; inoltre, è conforme agli standard GDPR ed è verificato da Securitum, leader europeo nel penetration testing. Ogni piano di cloud storage consente di partecipare all’estrazione di una carta regalo, fino a 1000 euro, Amazon, Apple o Visa.

Approfitta dell’85% di sconto Internxt

Con i piani lifetime Internxt ottieni spazio cloud crittografato fino a 5TB con un pagamento unico, un risparmio fino all’85% e la certezza di una soluzione sicura. Approfitta ora dell’offerta Internxt online.

Pubblicato il 16 dic 2025

Eleonora Busi
Pubblicato il
16 dic 2025
