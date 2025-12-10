Internxt, con gli sconti fino all'85% puoi vincere una carta regalo (da 1.000€)

Sicurezza online e spazio di archiviazione generoso. Questo (e molto altro) è Internxt, che propone una promozione da non perdere in occasione delle festività natalizie: piani a vita con sconti fino all’85%. In più, hai la possibilità di vincere una carta regalo fino a 1.000 euro. Ecco tutti i dettagli.

Scopri l’offerta imperdibile di Internxt

Internxt garantisce protezione end-to-end dei tuoi file. Grazie alla crittografia AES-256 zero-knowledge, solo tu puoi accedere ai tuoi dati. Inoltre, l’architettura innovativa frammenta i file prima ancora di essere crittografati, quindi nessun server contiene mai un file intero, ma solo frammenti sicuri che solo tu puoi decrittografare.

I piani disponibili in offerta sono tre: Essential da 1 TB a 285 euro (invece di 1900); Premium da 3 TB a 435 euro (invece di 2900); Ultimate da 5 TB a 585 euro (anziché 3900). Tutti i piani sono a vita, quindi senza alcun abbonamento da sottoscrivere, e includono la possibilità di partecipare all’estrazione di carte regalo fino a 1.000 euro, spendibili su diverse piattaforme con Amazon, Apple e Visa.

Internxt non memorizza password né dati utente. Tutto il codice è open source e disponibile su GitHub per revisione pubblica. La piattaforma è verificata indipendentemente da Securitum, principale azienda europea di penetration testing, ed è completamente conforme al GDPR.

Non perdere l’occasione di acquistare un piano Internxt a prezzo scontato e godere di archiviazione sicura a vita. Pagamento unico, spazio fino a 5TB, privacy totale e possibilità di vincere carte regalo: cosa volere di più? Scegli Internxt scontato fino all’85%, la promozione è disponibile soltanto a tempo limitato.