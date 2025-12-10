 Internxt, con gli sconti fino all'85% puoi vincere una carta regalo (da 1.000€)
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Internxt, con gli sconti fino all'85% puoi vincere una carta regalo (da 1.000€)

Il cloud storage a vita di Internxt è in offerta con sconti fino all'85%. Scegliendo uno dei piani, puoi vincere gift card per Amazon, Apple e altri.
Internxt, con gli sconti fino all'85% puoi vincere una carta regalo (da 1.000€)
Informatica Cloud & Hosting
Il cloud storage a vita di Internxt è in offerta con sconti fino all'85%. Scegliendo uno dei piani, puoi vincere gift card per Amazon, Apple e altri.

Sicurezza online e spazio di archiviazione generoso. Questo (e molto altro) è Internxt, che propone una promozione da non perdere in occasione delle festività natalizie: piani a vita con sconti fino all’85%. In più, hai la possibilità di vincere una carta regalo fino a 1.000 euro. Ecco tutti i dettagli.

Internxt: sconti fino all’85% sui piani a vita

Scopri l’offerta imperdibile di Internxt

Internxt garantisce protezione end-to-end dei tuoi file. Grazie alla crittografia AES-256 zero-knowledge, solo tu puoi accedere ai tuoi dati. Inoltre, l’architettura innovativa frammenta i file prima ancora di essere crittografati, quindi nessun server contiene mai un file intero, ma solo frammenti sicuri che solo tu puoi decrittografare.

I piani disponibili in offerta sono tre: Essential da 1 TB a 285 euro (invece di 1900); Premium da 3 TB a 435 euro (invece di 2900); Ultimate da 5 TB a 585 euro (anziché 3900). Tutti i piani sono a vita, quindi senza alcun abbonamento da sottoscrivere, e includono la possibilità di partecipare all’estrazione di carte regalo fino a 1.000 euro, spendibili su diverse piattaforme con Amazon, Apple e Visa.

Internxt non memorizza password né dati utente. Tutto il codice è open source e disponibile su GitHub per revisione pubblica. La piattaforma è verificata indipendentemente da Securitum, principale azienda europea di penetration testing, ed è completamente conforme al GDPR.

Scopri tutti i piani e risparmia con Internxt

Non perdere l’occasione di acquistare un piano Internxt a prezzo scontato e godere di archiviazione sicura a vita. Pagamento unico, spazio fino a 5TB, privacy totale e possibilità di vincere carte regalo: cosa volere di più? Scegli Internxt scontato fino all’85%, la promozione è disponibile soltanto a tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 10 dic 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Hosting WordPress di Aruba a 14,90€ invece di 79€, con AI integrata

Hosting WordPress di Aruba a 14,90€ invece di 79€, con AI integrata
Hostinger continua con i suoi sconti: -80% su hosting + website builder

Hostinger continua con i suoi sconti: -80% su hosting + website builder
A Natale regala il cloud a vita: con pCloud sconti fino a 700€

A Natale regala il cloud a vita: con pCloud sconti fino a 700€
Hosting professionale a 0 € per un anno: l’offerta Plus di IONOS

Hosting professionale a 0 € per un anno: l’offerta Plus di IONOS
Hosting WordPress di Aruba a 14,90€ invece di 79€, con AI integrata

Hosting WordPress di Aruba a 14,90€ invece di 79€, con AI integrata
Hostinger continua con i suoi sconti: -80% su hosting + website builder

Hostinger continua con i suoi sconti: -80% su hosting + website builder
A Natale regala il cloud a vita: con pCloud sconti fino a 700€

A Natale regala il cloud a vita: con pCloud sconti fino a 700€
Hosting professionale a 0 € per un anno: l’offerta Plus di IONOS

Hosting professionale a 0 € per un anno: l’offerta Plus di IONOS
Eleonora Busi
Pubblicato il
10 dic 2025
Link copiato negli appunti