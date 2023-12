Internxt difende la tua privacy: per te cloud a partire da 0,99€

Ti piacerebbe avere a disposizione uno spazio cloud sicuro pagando meno di un caffè? Oggi Internxt ti offre un’opportunità davvero unica: accedendo alla pagina web dedicata avrai a disposizione diversi piani con prezzi super convenienti. A soli 0,99 euro, ad esempio, puoi acquistare il piano mensile che ti offre 20GB di spazio con archiviazione e condivisione di file criptati, accesso ai file da qualsiasi dispositivo e accesso a tutti i servizi Internxt.

Internxt non è un classico cloud perchè il suo obiettivo non è solamente quello di offrirti uno spazio di archiviazione ma punta, sopratutto, a garantire il controllo completo dei dati al fine di assicurare livelli di sicurezza elevati e riservatezza.

Se hai sempre desiderato avere imbattibili livelli di sicurezza e riservatezza, in modo da proteggere i tuoi file ed il tuo fondamentale diritto alla privacy, prosegui subito con l’acquisto di un piano Internxt!

Internx: la tua privacy è al sicuro

Cosa contraddistingue Internxt dai classici cloud? Internxt realizza servizi cloud privati e sicuri progettati per restituirti il totale controllo dei dati. Non casualmente, infatti, Internxt non memorizza password o altri dati dell’utente e ogni dato è crittografato sia quando è memorizzato che quando è in transito. Ecco perchè è in grado di assicurare il pieno controllo dei tuoi file!

La sicurezza è sempre al primo posto: i file vengono frammentati e crittografati end-to-end prima di uscire dal tuo PC grazie alla cosiddetta crittografia zero-knowledge AES-256. Con Internxt puoi dunque sentirti l’unico proprietario dei dati; nessuno ha l’accesso.

Con l’obiettivo di ottimizzare il servizio e andare, dunque, incontro alle esigenze degli utenti Internxt è disponibile su tutte le piattaforme, incluso Linux. Che aspetti? Acquista subito il tuo piano preferito e preparati a sincronizzare i tuoi file e le tue foto con le app dedicate per cellulari, web e desktop.

