Internxt e lo sconto folle: 87% in meno su tutti i piani lifetime fino a 5TB

Per lavoro produci documenti importanti che proprio non possono andare perduti? O magari stai scrivendo la tua tesi di laurea e perdere ciò che hai prodotto fino a quel momento è il tuo incubo più grande? La soluzione è salvare tutto in cloud, ancor meglio se con un servizio affidabile e sicuro come quello di InternXT.

Oggi con l’87% di sconto sul prezzo finale, InternXT è un servizio di cloud storage che ti permette di archiviare file, foto, video, documenti e tutto ciò che ritieni di fondamentale importanza in uno spazio sicuro e controllato. La parte migliore? Con il pagamento una tantum, paghi una volta e hai per sempre il tuo spazio. Nessun abbonamento fastidioso o cifre ricorrenti da pagare. Scegli tu il tuo piano.

Da 1TB fino a 5TB: scopri i prezzi super vantaggiosi

Solo per un periodo limitato, il cloud di InternXT ha un prezzo mai visto prima. Uno sconto super corposo dell’87% che fa crollare sia il piano Essential che quello Premium, e persino l’Ultimate da 5TB. Ecco i piani in promozione:

1 TB (Essential) – pagamento unico per cloud crittografato

3 TB (Premium) – spazio più ampio e funzioni aggiuntive

5 TB (Ultimate) – soluzione massima di spazio cloud con tutte le features avanzate

Reggiti forte perché i prezzi sono scioccanti: Essential con 1TB di spazio lo paghi solo 247€ per sempre, Premium con 3TB lo paghi 377€ e Ultimate con ben 5TB lo paghi solamente 507€ per averlo tutta la vita. Tutti i piani a pagamento includono una garanzia di rimborso entro 30 giorni, così puoi provare il servizio e verificare se soddisfa le tue esigenze. La piattaforma aderisce ai principali standard di protezione dei dati riconosciuti a livello internazionale, tra cui GDPR, HIPAA, ISO 27001 e SOC 2, assicurando un livello di affidabilità che va oltre l’uso personale e si estende a contesti professionali e aziendali.