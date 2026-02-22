 Internxt e lo sconto folle: 87% in meno su tutti i piani lifetime fino a 5TB
Scopri lo sconto pazzo di InternXT: 87% di sconto attivo su tutti i piani di cloud storage fino a 5TB senza costi nascosti o abbonamenti, per sempre.
Informatica Cloud & Hosting
Per lavoro produci documenti importanti che proprio non possono andare perduti? O magari stai scrivendo la tua tesi di laurea e perdere ciò che hai prodotto fino a quel momento è il tuo incubo più grande? La soluzione è salvare tutto in cloud, ancor meglio se con un servizio affidabile e sicuro come quello di InternXT.

Oggi con l’87% di sconto sul prezzo finale, InternXT è un servizio di cloud storage che ti permette di archiviare file, foto, video, documenti e tutto ciò che ritieni di fondamentale importanza in uno spazio sicuro e controllato. La parte migliore? Con il pagamento una tantum, paghi una volta e hai per sempre il tuo spazio. Nessun abbonamento fastidioso o cifre ricorrenti da pagare. Scegli tu il tuo piano.

Da 1TB fino a 5TB: scopri i prezzi super vantaggiosi

Solo per un periodo limitato, il cloud di InternXT ha un prezzo mai visto prima. Uno sconto super corposo dell’87% che fa crollare sia il piano Essential che quello Premium, e persino l’Ultimate da 5TB. Ecco i piani in promozione:

  • 1 TB (Essential) – pagamento unico per cloud crittografato

  • 3 TB (Premium)– spazio più ampio e funzioni aggiuntive

  • 5 TB (Ultimate) – soluzione massima di spazio cloud con tutte le features avanzate

Reggiti forte perché i prezzi sono scioccanti: Essential con 1TB di spazio lo paghi solo 247€ per sempre, Premium con 3TB lo paghi 377€ e Ultimate con ben 5TB lo paghi solamente 507€ per averlo tutta la vita. Tutti i piani a pagamento includono una garanzia di rimborso entro 30 giorni, così puoi provare il servizio e verificare se soddisfa le tue esigenze. La piattaforma aderisce ai principali standard di protezione dei dati riconosciuti a livello internazionale, tra cui GDPR, HIPAA, ISO 27001 e SOC 2, assicurando un livello di affidabilità che va oltre l’uso personale e si estende a contesti professionali e aziendali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 22 feb 2026

Roberta Bonori
Pubblicato il
22 feb 2026
