Internxt fa felici gli innamorati: 87% di sconto sul cloud a vita
I ricordi sono una cosa seria: il primo scatto insieme, una fotografia a cui si è legati da tempo immemore, il video per il primo anniversario, tutti contenuti da tenersi stretti, al sicuro, per sempre. Una soluzione arriva da uno spazio cloud a vita open source, come quello di Internxt, che proprio in questi giorni offre l’87% di sconto sui piani lifetime.

I nuovi prezzi dei piani a vita di Internxt diventano i seguenti:

  • 247 euro invece di 1.900 euro per il piano Essential da 1 TB
  • 377 euro invece di 2.900 euro per il piano Premium da 3 TB
  • 507 euro invece di 3.900 euro per il piano Ultimate da 5 TB

Ciascun piano beneficia inoltre della garanzia di rimborso di 30 giorni e del supporto clienti premium.

In cosa Internxt è diverso dagli altri

La concorrenza è agguerrita, vero, ma l’azienda di cloud storage spagnola con base a Valencia può giocarsi diverse carte notevoli. La prima è la garanzia di una privacy superiore rispetto a quella offerta dai più blasonati e conosciuti servizi cloud statunitensi, che peccano proprio nella trasparenza con cui conservano e gestiscono i dati dei loro utenti: il merito è della natura open-source del progetto, un codice dunque alla portata di tutti, per qualsiasi verifica o monitoraggio si intenda fare.

Secondo elemento: possibilità di scegliere il piano a vita invece dell’abbonamento mensile o annuale. Questo permette agli utenti di Internxt di risparmiare una cifra significativa rispetto ai piani offerti dalla concorrenza, soprattutto nel medio lungo termine, senza contare poi la garanzia di poter avere accesso ai propri dati per sempre.

Come ciliegina sulla torta, infine, l’utilizzo della crittografia post-quantistica, per una maggiore sicurezza dei file e dell’intero spazio cloud. Un plus non da poco, considerato il preciso periodo storico che stiamo vivendo.

L’offerta sui piani a vita di Internxt, grazie alla quale si ottiene uno sconto dell’87%, è valida per un periodo di tempo limitato e include una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Pubblicato il 6 feb 2026

6 feb 2026
