Internxt: il cloud che mette la privacy al primo posto è in sconto dell'87%

Internxt nasce con una missione precisa: offrire uno spazio di archiviazione online sicuro, in cui la tutela dei dati personali sia prioritaria.

Non è un semplice servizio cloud, ma una piattaforma completa, con integrati tutta una serie di strumenti per chi desidera la massima privacy e sicurezza.

In questo periodo è possibile attivare i piani Internxt approfittando di sconti che arrivano fino all’87%, valide sia per le formule in abbonamento sia per quelle a vita, acquistabili con un unico pagamento definitivo.

Tutti i vantaggi che offre Internxt

I file caricati sullo storage di Internxt vengono protetti tramite crittografia end-to-end affiancata da tecnologie post-quantistiche, sviluppate per contrastare anche le minacce informatiche più evolute. I dati vengono cifrati direttamente sul dispositivo dell’utente, prima dell’upload: sono inaccessibili a chiunque altro, incluso il provider.

Internxt aderisce inoltre ai principali standard internazionali in tema di sicurezza e gestione dei dati, come GDPR, HIPAA, SOC 2 e ISO 27001. Questo livello di conformità lo rende una scelta solida non solo per l’uso personale, ma anche per professionisti e aziende che gestiscono informazioni sensibili.

La piattaforma è ampiamento compatibile: funziona su computer, smartphone, web, NAS e altri sistemi, assicurando continuità di utilizzo ovunque ci si trovi. In base al piano scelto, sono inclusi anche servizi extra come VPN, antivirus, strumenti di ottimizzazione del sistema, soluzioni per meeting online e funzionalità basate sull’AI.

Da segnalare anche il versioning dei file, che conserva automaticamente le versioni precedenti dei documenti a ogni modifica.

