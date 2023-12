Internxt, il cloud che tutela la tua privacy oggi a -50%

Sei continuamente sotto attacco di pericolose minacce online? Internxt può essere la soluzione più adatta a te! Hai mai pensato di risolvere il problema con uno spazio cloud sicuro ed economico? Al giorno d’oggi, avere a disposizione un servizio di cloud storage è indispensabile per contrastare le minacce che purtroppo si nascondono nel web.

Internxt ti dà la possibilità di avere imbattibili livelli di sicurezza e riservatezza, in modo da proteggere i tuoi file e, conseguentemente, la tua privacy. Quale occasione migliore per avere uno spazio cloud sicuro se non oggi? Grazie ad un’offerta a tempo limitato ottieni subito uno sconto del 50% su tutti i piani a vita: 2, 5 o 10TB!

Internxt: un solo acquisto per ottenere sicurezza per sempre

Grazie alla nuova promozione natalizia pensata appositamente per te, puoi acquistare un piano a vita ad un ottimo prezzo e avere privacy e sicurezza per sempre. Non a caso, l’obiettivo di Internxt è quello di permetterti di mettere al sicuro tutti i tuoi file e i tuoi ricordi per sempre con un unico pagamento.

Il motivo per cui oggi stiamo parlando di Internxt è chiaro: si tratta inevitabilmente di un cloud storage sicuro con una privacy senza pari dato che non memorizza password o dati degli utenti e tutti i dati sono criptati in transito e a riposo. In altri termini, i file degli utenti sono crittografati end-to-end prima ancora di lasciare il dispositivo. Tuttavia, grazie alla crittografia AES-256 a conoscenza zero sei l’unico ad avere l’accesso ai tuoi dati.

I piani a vita attualmente disponibili sono 3: 2TB acquistabile a soli 149 euro anzichè 299; 5TB al costo di 249 euro anzichè 499 e 10TB al costo di 499 euro anzichè 999. Parliamo dunque di un’offerta davvero interessante ma che, purtroppo, è limitata. Non perdere altro tempo!

