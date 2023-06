Internxt, il cloud crittografato che ottieni a soli 10€

Hai mai desiderato un modo sicuro ed efficiente per archiviare i tuoi preziosi file online? La risposta potrebbe trovarsi in Internxt, il servizio di cloud storage che sta rivoluzionando il modo in cui proteggiamo e accediamo ai nostri dati. Con promozioni eccezionali – da non lasciarsi sfuggire – Internxt offre un’opportunità imperdibile per tutti coloro che vogliono sperimentare un’archiviazione crittografata end-to-end di alta qualità.

Internxt ti permette di sperimentare il suo servizio senza rischi grazie al piano gratuito che offre 10 GB di spazio per archiviare i propri file. Questo permette di testare tutte le funzionalità e rendersi conto di quanto sia facile da utilizzare, oltre che estremamente sicuro. In alternativa, potrai accedere allo sconto del 90% sul piano da 2 TB, che scende così a soli 10 euro all’anno per il primo anno di abbonamento.

Tutti i vantaggi di Internxt

Internxt si distingue per la sua crittografia end-to-end, che assicura che i tuoi dati siano sempre al sicuro. Ogni file che carichi nell’archivio viene crittografato direttamente sul tuo dispositivo, garantendo che solo tu abbia il controllo completo dei tuoi dati. Nemmeno Internxt può accedevi senza la tua autorizzazione. Grazie all’utilizzo di server decentralizzati, inoltre, il servizio garantisce un livello di affidabilità superiore.

La sicurezza avanzata non è l’unica caratteristica vincente di Internxt. Tra le funzionalità disponibili vale la pena nominare, infatti, la sincronizzazione automatica su tutti i tuoi dispositivi, che ti permette di avere sempre i tuoi file a portata di mano, senza doverti preoccupare di trasferimenti manuali o perdita di dati. Una vera comodità.

Il servizio, inoltre, rispetta rigorosamente le normative sulla privacy, inclusa la conformità al GDPR, ed è stato verificato e certificato in modo indipendente da Securitum, la società di penetration testing leader in Europa. Ciò significa che puoi affidarti a Internxt con la certezza di avere il massimo livello di protezione per i tuoi dati sensibili.

Internxt ti offre l’opportunità di sperimentare un cloud storage sicuro e affidabile con il piano gratuito da 10 GB per iniziare a proteggere i tuoi file senza spendere un centesimo. Oppure puoi approfittare dell’offerta che ti consentirà di ottenere 2 TB di spazio cloud a soli 10 euro annui. Questo prezzo è limitato al primo anno di utilizzo, poi si rinnoverà a prezzo pieno.

