Internxt, il cloud crittografato end-to-end che ti offre 10 GB gratis

Proteggere la tua privacy e archiviare le tue foto, video e documenti in totale sicurezza non è mai stato così facile e conveniente. Con Internxt, accedi a una suite completa di servizi cloud crittografati end-to-end, progettati per garantire la massima sicurezza e riservatezza dei tuoi dati personali. Iscriviti ora e ricevi fino a 10 GB di spazio di archiviazione gratuito.

Il cloud più sicuro per tutti i tuoi file e le tue foto

Internxt offre una gamma completa di servizi, tra cui Internxt Drive, Photos, Send e altro ancora. Ma cosa lo rende così diverso rispetto alla concorrenza? Il fatto che la piattaforma metta al primo posto la sicurezza, adottando misure ad hoc per impedire qualsiasi violazione dei tuoi dati archiviati.

Infatti, Internxt è progettato per garantire la massima privacy. Non viene memorizzata nessuna password né altri dati dell’utente. In più, i tuoi file sono frammentati e crittografati end-to-end prima ancora di lasciare il tuo dispositivo. Grazie alla crittografia zero-knowledge AES-256, sarai l’unico in grado di accedervi.

Se cerchi una prova dell’affidabilità di Internxt, la risposta si trova nel codice sorgente che è stato reso pubblico su GitHub alla portata di tutti: puoi esaminarlo, controllarlo e verificarlo personalmente. Inoltre, la piattaforma è conforme al GDPR ed è stata verificata in modo indipendente in Europa.

Internxt è disponibile su tutte le piattaforme, incluso Linux. Carica i tuoi file e le tue foto con le app per dispositivi mobili, web e desktop, progettate per valorizzare il tuo spazio di archiviazione crittografato, e accedi in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo grazie alla sincronizzazione istantanea.

Iscriviti a Internxt e ottieni fino a 10 GB senza costi: al momento della creazione del tuo account riceverai 2 GB gratuiti, che potrai espandere fino – appunto – un massimo di 10 GB soddisfacendo determinati requisiti. In alternativa, puoi optare per uno dei convenienti piani in abbonamento, che ti daranno accesso a più spazio di archiviazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.