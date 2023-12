Internxt, il cloud Storage che garantisce privacy e sicurezza

Viviamo in un mondo sempre più connesso, e l’utilizzo dei servizi di cloud storage per la gestione e la protezione dei nostri dati diventa sempre più cruciale. In questo contesto, emerge con forza Internxt, un pioniere nel settore che fa della privacy e della sicurezza il proprio vessillo.

Internxt rappresenta un salto evolutivo nel concetto di cloud storage, posizionandosi come un servizio unico nel panorama digitale.

Ciò che lo rende veramente speciale è il suo impegno senza compromessi per la protezione dei dati degli utenti. L’obiettivo principale è prevenire qualsiasi possibile violazione, e ciò si traduce in una progettazione che pone la privacy al centro di ogni decisione.

Le caratteristiche del servizio cloud di Internxt

La caratteristica distintiva di Internxt è la sua approfondita attenzione alla privacy. Nessuna password o dati utente viene conservato, e ogni file è soggetto a un processo di crittografia sicura sia durante l’archiviazione che durante il trasferimento.

Questa pratica garantisce agli utenti il controllo totale sui propri dati, riflettendo la filosofia di Internxt che considera i dati degli utenti come la massima priorità.

La sicurezza è uno dei cardini fondamentali di Internxt. I file sono frammentati e criptati end-to-end direttamente sul dispositivo dell’utente, utilizzando la crittografia “zero-knowledge” AES-256.

Ciò significa che solo l’utente ha il potere di accedere ai propri dati, assicurando un livello di sicurezza inarrivabile.

Internxt abbraccia l’open-source e la trasparenza, dimostrando il suo impegno verso gli utenti. Il codice sorgente è pubblicamente accessibile su GitHub, e ha ottenuto verifica e certificazione da Securitum, un rinomato ente europeo di penetration testing.

Scegliendo Internxt, si ottiene più di un servizio di cloud storage e si ha accesso a una soluzione che posiziona privacy e sicurezza al cuore della sua missione.

