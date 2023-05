Internxt, il cloud storage che si adatta alle tue esigenze

Tutela la tua privacy e i tuoi dati con un servizio di cloud storage valido e sicuro. Internxt ti permette, tra i diversi piani disponibili, di avere a soli 9,99 euro fino a 2TB per archiviare tutti i tuoi file, le tue foto e i tuoi documenti.

I piani Internxt nascono con l’obiettivo di offrire agli utenti un servizio di cloud storage che sia in grado di tutelare i dati grazie ad appositi sistemi di crittografia. Se sei stanco di correre il rischio che i tuoi dati possano essere diffusi sul web, approfitta adesso del piano Internxt e tutela la tua privacy risparmiando.

Attualmente sono tanti i servizi could attualmente disponibili ma purtroppo moltissimi memorizzano password e dati sensibili dell’utente. Internxt si contraddistingue, infatti, per diversi aspetti grazie alla creazione di un account anonimo che evita di memorizzare password o altri dati dell’utente, crittografando ogni dato sia quando è memorizzato che quando è in transito.

Vuoi finalmente avere il pieno controllo dei tuoi file eliminando, finalmente, tutti i rischi che si nascondono nel web? Internxt è la scelta giusta per te, assicurando il pieno controllo dei tuoi file e di tutto il tuo lavoro.

Nonostante il prezzo vantaggioso, Internxt offre servizi di qualità: i tuoi file vengono frammentati e crittografati end-to-end prima ancora che escano dal pc dato che grazie alla crittografia zero-knowledge AES-256, l’unico ad avere accesso ai dati sei tu. Sincronizzando i tuoi file e le tue foto con le app disponibili per smartphone, web e desktop, non avrai più problemi quando vorrai passare da un dispositivo all’altro.

Sei hai ancora dei dubbi su Internxt, ti viene data la possibilità di provare Internxt gratuitamente: puoi infatti ottenere fino a 10GB gratuiti prima di acquistare il piano definitivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.