Internxt, il tuo cloud più sicuro: tutti i piani a vita a metà prezzo

Se c’è una cosa che non possiamo permetterci di sottovalutare oggi, è la nostra privacy online. Internxt offre una suite completa di servizi cloud crittografati e ora con una promozione imperdibile: tutti i piani a vita sono scontati del 50%. L’azienda, infatti, si distingue per la sua mission centrata sulla difesa della privacy, offrendo servizi progettati per garantire livelli imbattibili di sicurezza e riservatezza.

Protezione totale, open-source e verificato

Internxt adotta un approccio senza compromessi alla sicurezza. I tuoi file e le tue foto sono archiviati in modo sicuro nel cloud, con la crittografia end-to-end AES-256 e una frammentazione avanzata che avviene prima ancora che lascino il tuo dispositivo. In altre parole, solo tu hai il potere di accedere ai tuoi dati.

L’azienda si vanta di trasparenza assoluta. Il codice sorgente di Internxt è pubblicamente accessibile su GitHub, permettendo a chiunque di esaminare, controllare e verificare personalmente il livello di sicurezza offerto. Inoltre, Internxt è stato sottoposto a verifiche indipendenti da Securitum, leader europeo nel campo del penetration testing, confermando la conformità al GDPR e garantendo sicurezza al 100%.

Internxt è disponibile su tutte le piattaforme, compreso Linux, offrendo un’esperienza d’uso unificata su tutti i tuoi dispositivi. Le app per dispositivi mobili, per il web e per desktop sono progettate per sincronizzare in modo fluido i tuoi file crittografati, rendendoli accessibili ovunque tu sia.

Per un periodo limitato, Internxt offre uno sconto del 50% su tutti i piani a vita. Proteggi le cose davvero importanti con lo storage cloud sicuro, privato e criptato di Internxt. E se per qualche motivo non fossi soddisfatto, c’è una garanzia di rimborso entro 30 giorni. I piani disponibili sono: 2 TB a 149,5 euro (invece di 299), 5 TB a 249,5 euro (anziché 499) e 10 TB a 499,5 euro, contro i 999 di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.