InternXT: il tuo spazio cloud con pagamento annuale oppure a vita, fino all'85% in meno

Nella vita virtuale, proprio come in quella reale, c’è sempre bisogno di spazio. Ecco perché InternXT, il servizio di cloud storage sicuro ed efficiente, propone ai suoi utenti dei piani eccezionali per archiviare in uno spazio certificato e controllato tutti i propri “beni digitali”.

Foto, video, documenti personali e di lavoro, file PDF, presentazioni, tesi di laurea e tanto altro ancora: tutto ciò che non vuoi che si perda, per sempre accessibile nel tuo cloud. InternXT inoltre ti dà la possibilità di scegliere due tipologie di piani storage: quello con pagamento annuale oppure quello a vita, dove paghi una sola volta per avere per sempre tutto lo spazio che desideri. Scopri di più sul sito o continua a leggere.

Pagamento annuale o piani a vita: quale fa più al tuo caso?

Tutte le tipologie di piani, sia quelli annuali che quelli a vita, prevedono un accesso completo ai pacchetti di soluzione private con tecnologie di sicurezza: Internxt Drive, Send, VPN, Antivirus, Meet e Mail. Ecco un esempio dei piani Essenziali, Premium e Definitivo (il più popolare) con pagamento annuale:

Essenziali con 1TB di archiviazione – 3€ al mese (fatturati annualmente) con 70% di sconto rispetto al prezzo di listino

– 3€ al mese (fatturati annualmente) con 70% di sconto rispetto al prezzo di listino Premium con 3TB di archiviazione – 6€ al mese (fatturati annualmente) con 70% di sconto rispetto al prezzo di listino

– 6€ al mese (fatturati annualmente) con 70% di sconto rispetto al prezzo di listino Definitivo con 5TB di archiviazione– 9€ al mese (fatturati annualmente) con 70% di sconto rispetto al prezzo di listino

Se invece non vuoi pensarci più e preferisci un piano a vita, che paghi una sola volta e per sempre, ecco i prezzi:

Essenziali con 1TB di archiviazione – 135€ con 85% di sconto rispetto al prezzo di listino

– 135€ con 85% di sconto rispetto al prezzo di listino Premium con 3TB di archiviazione – 285€ con 85% di sconto rispetto al prezzo di listino

– 285€ con 85% di sconto rispetto al prezzo di listino Definitivo con 5TB di archiviazione– 435€ con 85% di sconto rispetto al prezzo di listino

Cosa aspetti? Scegli il tuo preferito e comincia a salvare i tuoi file più importanti con InternXT.