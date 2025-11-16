InternXT: la soluzione per chi viaggia, lavora e vuole salvare ogni ricordo

Smartphone e fotocamere sono pieni di foto di vacanze, video di famiglia, ricordi che non vorresti mai perdere. Un guasto, un virus o un semplice errore possono cancellare tutto in un secondo.

Per evitare questo rischio, diventa indispensabile un archivio esterno, stabile e accessibile ovunque tu sia. Internxt offre proprio questo: spazio cloud sicuro, crittografato e permanente, senza abbonamenti ricorrenti. Con i piani lifetime, paghi una sola volta e ottieni fino a 5 TB di spazio cloud per conservare sia i tuoi file di lavoro sia i tuoi ricordi personali, mantenendoli disponibili in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo.

Perché Internxt è ideale per lavoro e vita privata

Accesso globale ai file di lavoro

Puoi aprire documenti, progetti, PDF, immagini e materiali professionali ovunque ti trovi, dal browser o dall’app, senza appesantire la memoria del tuo computer. I file rimangono nel cloud, ma sono sempre pronti all’uso.

Puoi aprire documenti, progetti, PDF, immagini e materiali professionali ovunque ti trovi, dal browser o dall’app, senza appesantire la memoria del tuo computer. I file rimangono nel cloud, ma sono sempre pronti all’uso. Archivio stabile per foto e video familiari

Le foto delle vacanze, i video dei compleanni, degli eventi, dei momenti speciali: tutto trova spazio in un archivio permanente che non rischia cancellazioni o guasti imprevisti.

Le foto delle vacanze, i video dei compleanni, degli eventi, dei momenti speciali: tutto trova spazio in un archivio permanente che non rischia cancellazioni o guasti imprevisti. Un solo pagamento, nessun abbonamento

Ad esempio, il piano da 5 TB costa 435 € invece di 2900 € , con un risparmio dell’85%. È un acquisto unico che rimane tuo per sempre, senza rinnovi automatici o costi annuali.

Ad esempio, il piano da 5 TB costa , con un risparmio dell’85%. È un acquisto unico che rimane tuo per sempre, senza rinnovi automatici o costi annuali. Massima sicurezza

Internxt utilizza tecnologie avanzate per proteggere i tuoi dati con crittografia zero-knowledge e post-quantistica – solo tu puoi accedere ai file. In più, VPN integrata per navigare senza tracciamenti e antivirus incluso per proteggere i tuoi dispositivi da minacce esterne;

Con un solo pagamento ottieni uno spazio sicuro, privato e stabile nel tempo.

Internxt ti permette di lavorare con più libertà e di proteggere ricordi che non possono essere rimpiazzati.