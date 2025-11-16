 InternXT: la soluzione per chi viaggia, lavora e vuole salvare ogni ricordo
Accedi ai file di lavoro ovunque e conserva foto e video di vacanze ed eventi familiari senza appesantire il PC. Con Internxt ottieni fino a 5TB.
Informatica Cloud & Hosting
Accedi ai file di lavoro ovunque e conserva foto e video di vacanze ed eventi familiari senza appesantire il PC. Con Internxt ottieni fino a 5TB.

Smartphone e fotocamere sono pieni di foto di vacanze, video di famiglia, ricordi che non vorresti mai perdere. Un guasto, un virus o un semplice errore possono cancellare tutto in un secondo.

Per evitare questo rischio, diventa indispensabile un archivio esterno, stabile e accessibile ovunque tu sia. Internxt offre proprio questo: spazio cloud sicuro, crittografato e permanente, senza abbonamenti ricorrenti. Con i piani lifetime, paghi una sola volta e ottieni fino a 5 TB di spazio cloud per conservare sia i tuoi file di lavoro sia i tuoi ricordi personali, mantenendoli disponibili in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo.

Salva i tuoi file con InternXT

Perché Internxt è ideale per lavoro e vita privata

  • Accesso globale ai file di lavoro
    Puoi aprire documenti, progetti, PDF, immagini e materiali professionali ovunque ti trovi, dal browser o dall’app, senza appesantire la memoria del tuo computer. I file rimangono nel cloud, ma sono sempre pronti all’uso.
  • Archivio stabile per foto e video familiari
    Le foto delle vacanze, i video dei compleanni, degli eventi, dei momenti speciali: tutto trova spazio in un archivio permanente che non rischia cancellazioni o guasti imprevisti.
  • Un solo pagamento, nessun abbonamento
    Ad esempio, il piano da 5 TB costa 435 € invece di 2900 €, con un risparmio dell’85%. È un acquisto unico che rimane tuo per sempre, senza rinnovi automatici o costi annuali.
  • Massima sicurezza
    Internxt utilizza tecnologie avanzate per proteggere i tuoi dati con crittografia zero-knowledge e post-quantistica – solo tu puoi accedere ai file. In più, VPN integrata per navigare senza tracciamenti e antivirus incluso  per proteggere i tuoi dispositivi da minacce esterne;

Con un solo pagamento ottieni uno spazio sicuro, privato e stabile nel tempo.
Internxt ti permette di lavorare con più libertà e di proteggere ricordi che non possono essere rimpiazzati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 nov 2025

Roberta Bonori
Pubblicato il
16 nov 2025
