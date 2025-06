Internxt lancia i piani a vita: cloud, VPN e antivirus con uno sconto dell’85%

In un’epoca in cui la tutela della privacy digitale è più che mai sentita, Internxt propone una formula all-in-one che unisce archiviazione cloud crittografata, VPN senza limiti e protezione antivirus. L’obiettivo? Offrire un ecosistema completo e definitivo per chi desidera sicurezza e riservatezza, senza abbonamenti né sorprese.

Con un’offerta che taglia i prezzi dell’85%, Internxt mette a disposizione tre piani a pagamento unico, tutti rimborsabili entro 30 giorni.

Sicurezza di nuova generazione, privacy garantita: ecco Internxt

Internxt punta tutto sulla trasparenza e su una sicurezza progettata per il presente e per il futuro:

I file sono cifrati con tecnologia zero-knowledge , tanto che nemmeno la piattaforma può accedervi;

, tanto che nemmeno la piattaforma può accedervi; Il codice sorgente è open source , visibile su GitHub e verificato da enti esterni come Securitum ;

, visibile su GitHub e verificato da enti esterni come ; La protezione è post-quantistica , pronta per affrontare le minacce del domani;

, pronta per affrontare le minacce del domani; L’azienda è pienamente conforme al GDPR : nessuna raccolta di dati, niente tracciamento;

: nessuna raccolta di dati, niente tracciamento; Supporta strumenti avanzati come 2FA, WebDav, CLI e Rclone per utenti esperti.

Internxt è pensato per chi lavora, studia, viaggia o semplicemente vuole vivere online in modo più sicuro. I professionisti in mobilità possono conservare e sincronizzare i propri file in modo sicuro, condividendoli in modo protetto con clienti e collaboratori. I nomadi digitali che si connettono spesso da reti pubbliche possono contare su una VPN stabile e sicura per difendere la propria attività online. Ma anche le famiglie trovano un alleato per la sicurezza dei dispositivi di tutti, grazie all’antivirus incluso e al backup automatico dei contenuti più importanti.

Sottoscrivendo uno dei piani a vita di Internxt, si abbandona il modello a canone mensile. Una soluzione ideale per chi è stanco delle sottoscrizioni continue e vuole investire una volta sola in uno spazio digitale sicuro e definitivo. Per farlo basta andare sul sito di Internxt e attivare il piano più adatto alle proprie esigenze.