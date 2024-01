Internxt, ottieni il tuo spazio cloud a -70%

Internxt ha pensato di mettere a disposizioni degli utenti una speciale promozione che riduce considerevolmente il prezzo di listino. Oggi puoi infatti approfittare di questa speciale offerta del 70% sui piani individuali per archiviare in modo sicuro e privato i tuoi file e i tuoi progetti di lavoro.

A partire da oggi puoi, dunque, stare tranquillo! Scegliendo una delle soluzioni proposte da Internxt prendi il controllo dei tuoi dati. Non a caso, i piani attualmente disponibili sono stati progettati pensando a tutte le necessità degli utenti che vogliono una protezione elevata. Tutti i piani Internxt, infatti, sono dotati di tantissime funzionalità e di un accesso completo a tanti servizi per la privacy.

Puoi scegliere tra:

200 GB di spazio cloud a 13,79 euro (invece di 45,99)

2 TB a 32,99 euro (invece di 109,99)

5 TB a 59,99 euro (anziché 199,99)

10 TB a 89,99 euro (invece di 299,99 euro)

Vuoi avere la massima protezione per i tuoi file e per la tua privacy? Oggi la soluzione migliore è a portata di click. Internxt ti dà la possibilità di scegliere un piano con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Avere uno spazio di archiviazione sicuro ed economico è indispensabile, ma non sempre semplice da trovare.

Non a caso, Internxt nasce grazie ad un gruppo molto unito di professionisti totalmente dediti a proteggerti online. Tutto quello che fanno, ed ogni decisione che prendono, è incentrata principalmente sull’impedire la violazione dei tuoi dati! Proprio per questo motivo, tantissimi utenti hanno già deciso di proseguire con la sottoscrizione di un abbonamento che più si adatta alle proprie esigenze.

Accedi subito al sito web Internxt e scegli il piano che più preferisci: solo per un periodo di tempo limitato puoi usufruire dello sconto del 70% sui piani individuali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.