Internxt: ottieni il tuo spazio cloud con uno sconto del 70%

In cerca di abbondante spazio cloud per salvare i tuoi dati? Internxt è il servizio cloud storage che attualmente premia i nuovi clienti offrendo un sconto del 70% su tutti i suoi piani di archiviazione cloud, che offrono molto spazio.

Inoltre, puntualizziamo che Internxt pone da sempre molta attenzione alla privacy e alla sicurezza, quindi non devi temere per l’incolumità dei tuoi preziosi dati.

Spazio cloud a sufficienza con Internxt

Viviamo in un’era dove la sicurezza dei dati è diventata una priorità assoluta. Internxt, consapevole di questo, offre dei piani studiati per soddisfare ogni esigenza di archiviazione, con spazio cloud molto abbondante.

Ognuno di questi piani ha funzionalità interessanti e servizi prettamente dedicati alla privacy. Vediamo quanto costano questi piani:

spazio cloud da 200 GB a soli 13,79 euro , invece di 45,99 euro;

, invece di 45,99 euro; spazio cloud da 2 TB a soli 32,99 euro , invece di 109,99 euro;

, invece di 109,99 euro; spazio cloud da 5 TB a soli 59,99 euro , invece di 199,99 euro;

, invece di 199,99 euro; spazio cloud da 10 TB a soli 89,99 euro, invece di 299,99 euro.

Con questi piani veramente economici, non puoi più fare a meno di Internxt per proteggere i tuoi dati e la tua privacy. Se pensi che altrove troverai un rapporto qualità/prezzo migliore, ti sbagli.

Devi sapere che Internxt ha arruolato esperti nel campo della sicurezza informatica per creare un servizio di cloud storage di qualità elevata. Tutto il lavoro è incentrato per impedire agli hacker di carpire i dati degli utenti.

In effetti, sono centinaia di migliaia coloro che hanno abbracciato da tempo questo servizio per archiviare in cloud i propri dati.

Ti invitiamo però a non pensarci troppo, perché l’offerta attuale del 70% di sconto è a tempo limitato e i prezzi potrebbero tornare a quelli standard. Clicca sul bottone qui sotto, scegli il piano a te più congeniale e salva tutti i tuoi dati!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.