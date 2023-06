Internxt, piano cloud da 2TB a 10,79 euro

Ciascuno di noi ha come obiettivo quello di tutelare la privacy quando naviga sul web ,visto che le minacce sono purtroppo numerose. Per questo motivo, avere a disposizione un servizio di cloud storage è indispensabile per mettere al sicuro dati personali e, dunque, la propria privacy.

Perché non approfittare dunque dell’offerta top messa a disposizione da Internxt? Con il codice SUMMER90 è possibile risparmiare fino al 90% sul piano da 2TB. L’offerta è rivolta a tutti i nuovi clienti ma è a tempo limitato, motivo per cui consigliamo di sottoscrivere subito l’offerte per evitare di perderla!

Lo sconto non è però sinonimo di bassa qualità o di un servizio non efficiente perché il piano Internxt da 2TB offre diversi vantaggi, tra cui:

Archiviazione e condivisione di file criptati

Accesso ai file da qualsiasi dispositivo

Accesso a tutti i servizi Internxt

Ma il motivo per cui oggi parliamo del cloud storage Internxt non è limitato a queste funzionalità. Pagando solamente 10,79 euro anziché 107,88 proteggi la tua privacy con la suite open-source di servizi cloud crittografati e sicuri.

Internxt è infatti un cloud sicuro per tutti e nasce con l’obiettivo di fornire agli utenti un servizio di cui non possono pentirsi. Internxt realizza non solo servizi cloud privati e sicuri progettati per restituire all’utente il controllo dei dati ma è in grado di offrire servizi progettati per assicurare imbattibili livelli di sicurezza e riservatezza, in modo da proteggere i tuoi file ed il tuo fondamentale diritto alla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.