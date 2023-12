Internxt: sconto del 50% su tutti i piani cloud a vita!

Il periodo di Natale è perfetto se sei alla ricerca di un buon piano cloud dove conservare i tuoi dati più importanti, dato che Internxt ha appena scontato tutte le sue offerta a vita del 50%.

Un’occasione ideale per scegliere uno spazio da 2, 5 o 10TB con prezzi rispettivi di 149.50€, 249,50€ e 499,50€. Con il piano a vita paghi una volta e il cloud è tuo per sempre, dicendo addio ad abbonamenti periodici! Ma scopriamo nel dettaglio quali funzionalità puoi avere.

Internxt: sconto sul cloud a vita da non perdere

Qualsiasi piano Internxt tu scelga, avrai a disposizione un cloud progettato per essere privato, che non raccoglie alcun dato di utilizzo da parte e tua e, per questo motivo, non lo comunica a nessuno, mettendo la privacy utente al centro. Inoltre ti assicura il pieno controllo dei tuoi file, soltanto tu potrai visualizzarli e accederli.

Proprio per questo motivo, la sicurezza è rigorosamente di alto livello, con una crittografia end-to-end AES a 256 bit, con cui i file vengono frammentati e cifrati, in modo che nessun’altro sia in grado di intercettarli, leggerli o averne accesso in qualche modo. Il codice è inoltre open source e reso pubblico, in modo da garantire il massimo della trasparenza del servizio così che tutti possono infatti verificarlo.

Internxt è anche verificato in maniera indipendente da Securitum, una società europea attiva in ambito di sicurezza informatica. È disponibile per tutte le piattaforme, tra Windows MacOS e anche Linux! Grazie all’interfaccia fluida e veloce, puoi sincronizzare all’istante i tuoi file con PC, smartphone, tablet, portatili e altro, in modo da visualizzare i tuoi dati quando necessario ovunque ti trovi. Organizza i tuoi file e condividili velocemente in tutta sicurezza, con password personalizzate.

Puoi anche provare il servizio gratuitamente con un account da 10GB e farti un’idea prima dell’acquisto. Non perdere tempo e approfitta della promozione prima che scada.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.