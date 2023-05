Internxt ti offre 2 TB di cloud storage a soli 21 euro

L’ultima promozione di Internxt è la scelta ottimale per chiunque cerchi un cloud storage sicuro a un prezzo accessibile. Per un intervallo di tempo limitato, potrai acquistare il piano annuale da 2 TB di Internxt a 21,58 euro, ovvero uno sconto dell’80% rispetto al prezzo normale.

Questa promo garantisce un risparmio di quasi 80 euro rispetto a offerte simili di altri fornitori di cloud storage.

Una promozione che non ha eguali, anche perché include funzionalità di sicurezza aggiuntive come la crittografia dei dati archiviati e condivisi.

Per approfittare di questa offerta senza precedenti, visita il sito ufficiale di Internxt tramite il link sottostante.

Con Internxt 2 TB in cloud storage a soli 21 euro

Internxt ha lanciato una promozione davvero notevole. Il suo servizio di cloud storage è un punto di riferimento nel settore, in particolare per i suoi elevati standard di sicurezza.

Questa promozione è eccezionale, in quanto offre uno sconto senza precedenti sull’abbonamento annuale.

Di solito, i servizi cloud storage offrono sconti per soli 1-3 mesi, ma con Internxt il prezzo di listino viene abbassato dell’80%.

Questo sconto garantisce agli utenti un risparmio di circa 80-90 euro rispetto ai principali concorrenti, come Google One, Dropbox e altri servizi.

Come risultato della promo, il piano Internxt da 2 TB ha attualmente un prezzo di 21,58 euro per un anno, invece del prezzo normale di 107,88 euro. Per approfittare di questa offerta a tempo limitato, clicca sul link di seguito:

Finita la promozione, potrai rinnovare il piano annuale a prezzo pieno, optare per quello mensile da 9,99 euro, passare al piano Free con 10 GB di spazio cloud o acquistare lo spazio da 2 terabyte a 299 euro.

Qualunque sia la tua scelta, la grandiosità del servizio resterà sempre tale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.