Internxt trasforma il tuo modo di lavorare: piano Lifetime al 50% di sconto!

Negli ultimi decenni, il modo in cui aziende e privati affrontano l’archiviazione e la condivisione dei propri dati è radicalmente cambiato: dai faldoni cartacei si è passati al digitale, fino alla più recente migrazione online. Il cloud storage è diventato così la soluzione perfetta per memorizzare dati e applicazioni su server remoti e renderli accessibili sempre e in qualsiasi momento tramite una semplice connessione Internet, rivoluzionando – di fatto – l’ambito lavorativo in modi impensabili fino a qualche anno fa.

Sempre più persone fanno uso di cloud storage e sempre più sono i provider che offrono il proprio servizio. Tra i più sicuri, affidabili e convenienti c’è Internxt, che offre una promozione senza precedenti: uno sconto del 50% su tutti i suoi piani esclusivi a vita, dotati di tutte le funzionalità e di accesso completo ai servizi per la privacy forniti dalla piattaforma.

Internxt è un nome che gode ormai di una certa notorietà nel settore, nonostante la sua “giovane età”. L’azienda è stata infatti fondata nel 2020, ma ha all’attivo oltre un milione di utenti che utilizzano regolarmente i suoi servizi e in questi tre anni ha ricevuto oltre trenta premi e menzioni. I suoi piani sono progettati per essere privati: la piattaforma non memorizza password o altre informazioni dell’utente e ogni singolo dato è crittografato sia quando viene memorizzato che in transito.

Perché scegliere la sicurezza di Internxt

Il fiore all’occhiello di Internxt è proprio la sicurezza senza compromessi che offre. Se scegli di affidarti ai suoi servizi, sappi che i tuoi file vengono frammentati e crittografati end-to-end ancor prima di uscire dal tuo dispositivo: grazie alla crittografia zero-knowledge AES-256, sei sicuro di essere l’unico in grado di accedere ai file archiviati.

Come se non bastasse, Internxt è completamente open-source e trasparente; il codice sorgente della piattaforma è reso pubblico su GitHub e può essere revisionato, controllato e verificato personalmente da chiunque. Internxt è conforme al GDPR oltre ad essere stato verificato e certificato in modo indipendente da Securitum, società di penetration testing leader in Europa: un plus davvero niente male, prova dell’affidabilità dell’intera piattaforma e dei suoi servizi.

Per quanto riguarda il funzionamento, Internxt è un cloud storage a tutti gli effetti: ti permette di salvare i tuoi file da qualsiasi dispositivo, eseguire backup sul lavoro o privati, memorizza fotografie, video, documenti per visualizzarli ovunque ti trovi. Internxt è disponibile per tutte le piattaforme, incluso Linux: sincronizza i tuoi file e le tue foto con le app per dispositivi mobili, per il web e per desktop, progettata per valorizzare il tuo spazio di archiviazione crittografato e sempre accessibile.

Ecco tutti i piani in sconto a metà prezzo

Sono tre i piani Internxt disponibili con uno sconto del 50%. Piani che – ricordiamo – sono a vita: ciò significa che una volta acquistato, lo spazio di archiviazione sarà tuo per sempre e potrai farci ciò che vuoi, senza alcun costo aggiuntivo o nascosto. I prezzi partono da soli 149 euro una tantum per 2 TB di spazio cloud (anziché 299), mentre se hai bisogno di più archiviazione puoi orientarti sui piani da 5 TB a 249 euro e da 10 TB a soli 499 euro (invece di 999 euro, prezzo di listino).

Con Internxt non solo risparmi, ma hai anche la garanzia di rimborso entro trenta giorni se non sei soddisfatto del servizio. Il pagamento è sicuro al 100% e potrai anche creare un account anonimo, se preferisci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.