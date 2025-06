InternXT: uno spazio cloud sicuro fino a 5TB che paghi una sola volta ed è tuo per sempre

Hai presente quella sensazione di tranquillità quando sai che tutto è al suo posto, al sicuro e pronto per essere recuperato quando serve? Ecco, con il servizio di archiviazione cloud di Internxt puoi ottenere proprio questo. Ma con un dettaglio in più: paghi una volta sola, e poi non ci pensi più.

Niente abbonamenti da ricordare, nessuna rata mensile da gestire. Solo uno spazio cloud privato, criptato e permanente dove salvare per sempre ciò che conta: foto, video di momenti importanti, documenti preziosi. Una sorta di cassaforte digitale personale, senza limiti di tempo.

Spazio cloud “lifetime”: conviene eccome

Internxt ti propone una soluzione cloud diversa da tutte le altre: un piano “lifetime”, cioè a vita. Con poco meno di 900€, ti porti a casa ben 5 TB di spazio… per sempre. Sì, proprio così: spendi una volta sola e dici addio a costi fissi. Rispetto agli abbonamenti annuali che si accumulano nel tempo, è un investimento che si ripaga in pochi anni. E se dopo l’acquisto cambi idea? Hai 30 giorni per chiedere il rimborso completo.

Internxt non si limita a darti uno spazio dove archiviare file. È progettato per offrirti protezione a tutto tondo, con strumenti avanzati pensati per chi prende sul serio la propria privacy digitale:

VPN inclusa : per navigare in modo sicuro e anonimo, anche su reti pubbliche.

Antivirus integrato : protezione costante da virus e malware.

File sharing protetto : imposta password e scadenze ai tuoi file condivisi.

Crittografia post-quantistica : tecnologia all’avanguardia contro gli hacker del futuro.

Zero-knowledge protocol: nemmeno Internxt ha accesso ai tuoi dati.

Se vuoi un cloud che dura per sempre, rispettoso della tua privacy e senza più pensieri, Internxt è la risposta. Approfitta ora dell’offerta lifetime disponibile solo per un periodo limitato. Visita il sito ufficiale e metti al sicuro il tuo mondo digitale con un solo clic.