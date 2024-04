Interruttore relè smart WiFi a 9,99€ (-50%): occasione AMAZON

Stai lavorando per rendere la tua casa sempre più tecnologica e intelligente? A volte bisogna partire dalle piccole cose, come questo piccolo ma potente interruttore relè smart WiFi di Shelly che oggi puoi acquistare su Amazon in sconto del 50%: 9,99 euro invece di 19,99.

Questo interruttore relè WiFi è stato progettato per offrirti un controllo avanzato in un formato compatto. È dotato di connettori e un processore Shelly-C38F migliorato con 8 MB di Flash per garantirti prestazioni ottimali per soddisfare le tue esigenze di automazione domestica.

Il relè è capace di gestire fino a 8A a 240V CA e 5A a 30V CC risultando dunque adatto per una vasta gamma di applicazioni: include anche un contatto pulito in uscita per carichi più elevati.

L’app Shelly Smart Control e la compatibilità con assistenti vocali come Alexa e Google Home ti permette di automatizzare e controllare i tuoi dispositivi da qualsiasi luogo senza la necessità di un hub aggiuntivo. Versatile e facile da installare, ti consente il montaggio dietro le prese a muro o direttamente su apparecchi.

Infine, Shelly Plus 1 Mini Gen3 è compatibile con una vasta gamma di piattaforme e protocolli, offrendo archiviazione dati gratuita e un processore dedicato per una programmazione e ottimizzazione ottimali. Un prodotto completo ed eccezionale, tuo oggi a soli 9,99 euro invece di 19,99.